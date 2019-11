Présidentielle 2020 : Mamadou Koulibaly n'y croit pas, les raisons

Mamadou Koulibaly doute de la volonté de l'actuel régime d'organiser l'élection présidentielle en octobre 2020. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique de l'opposition) croit plutôt que les autorités ivoiriennes jouent contre la montre.

Mamadou Koulibaly accable Alassane Ouattara et son gouvernement

Dans son rendez-vous hebdomadaire, "Jeudi, c'est Koulibaly", diffusée sur les réseaux sociaux, Mamadou Koulibaly s'est surpris de l'attitude des dirigeants ivoiriens qui ont sollicité l'appui financier des Nations unies pour l'organisation de la prochaine présidentielle. "Nous avons appris cette semaine que le gouvernement ivoirien a invité les Nations unies à venir pour discuter pour voir dans quelles mesures l'ONU allait l'aider à l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Notre gouvernement n'a donc pas les moyens d'organiser l'élection présidentielle de 2020. Pourtant, il est présenté comme un gouvernement qui a du succès partout, tout va bien. La Côte d'Ivoire est devenue riche, les Ivoiriens sont devenus riches. Le niveau de vie a augmenté. Le revenu par tête a augmenté et les conditions sont bonnes, mais il n'a pas d'argent pour organiser les élections", a-t-il affirmé avec surprise.

Mamadou Koulibaly est d'autant plus surpris, car "les Nations unies elles-mêmes, si l'on en croit les propos de son secrétaire général, expliquent qu'elles ont des difficultés pour boucler leur programme pour 2020 à venir, parce que plusieurs pays n'ont pas payé leurs cotisations". Pour le candidat de LIDER à la présidentielle de 2020, cela veut dire que "le régime qui est là n'a pas envie d'organiser des élections correctement. "On n'a pas de liste électorale, on n'a pas d'enrôlement électoral. Il était prévu un recensement général de la population en 2019, on est en décembre bientôt, on n'a rien vu. La commission électorale pose problème. Le code électoral qui va être modifié pour intégrer la vice-présidence, mais sans retirer la mainmise du président de la République sur la commission électorale. Si en plus de tout ce cafouillage organisationnel, il n'y a pas d'argent et qu'on va chercher aux Nations unies, qui elles-mêmes n'en ont pas, vous imaginez bien que l'élection à venir risque d'être escamotée", a analysé Mamadou Koulibaly.

Rappelons que c'est le mardi 12 novembre 2019 que la mission des Nations unies a débarqué en Côte d'Ivoire. La délégation onusienne a échangé avec Coulibaly Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante (CEI).