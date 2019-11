2020 : RHDP, ses liens avec le Parti communiste chinois (PCC) dévoilés

Une forte délégation du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) séjourne en Chine, dans le cadre d'une mission d'étude entre les Parti communiste chinois (PCC) et des partis politiques africains. Philippe Kragbé, transfuge du PDCI et vice-président de la jeunesse du RHDP, membre de cette délégation, a publié sur sa page Facebook, pour lever un coin de voile sur la visite du parti présidentiel dans l'Empire du Milieu.

Le RHDP à l'école du Parti communiste chinois (PCC)

"Sur Invitation du Département de Liaison Internationale du Parti Communiste Chinois (PCC), j’ai conduit la seconde délégation ivoirienne du RHDP, qui séjourne depuis le 17 novembre 2019 en Chine, au titre d’une mission d'étude en faveur des Partis politiques africains.

Il faut préciser que cette importante visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux entre Partis politiques chinois et africains, vise à soutenir leur développement de même qu’à renforcer leurs capacités et à optimiser leur organisation de jeunes.

A BEIJING, NANSHANG et SHANGAI, aux côtés de madame la Ministre Anne Désirée Ouloto, ainsi que de toute la délégation ivoirienne, composé de cadres du RHDP, ce sont plus de 300 délégations issues de divers pays d’Afrique et du monde entier qui participent à ces conférences, dont le thème très évocateur est le suivant : Bonheur du peuple, la mission d’un parti politique.

C’est un séminaire international de haut niveau qui nous permettra de rehausser davantage nos capacités pour une action encore plus efficace au niveau de la jeunesse du RHDP, dont nous avons la responsabilité."