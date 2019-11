Affaire «Faso Attiéké», le ministre Souleymane Diarrassouba en colère

Florence Bassono, Directrice du Label Faso Attiéké, a remporté, le vendredi dernier, le Prix Castel lors du SARA, Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan. Si Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, ne remet pas en cause ce prix, c'est surtout sur l'appellation "Attiéké" du produit primé qui l'irrite. Dans une déclaration dont copie est parvenue à Afrique-sur7, le membre du gouvernement proteste vigoureusement contre « Faso Attiéké ».

« Faso Attiéké » irrite le ministre Souleymane Diarrassouba (Déclaration)

« L'Appellation "Attiéké" a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) sous la forme d'une Indication géographique protégée. La cérémonie de reconnaissance de cette IGP a eu lieu le samedi 23 novembre 2019 en marge de la 5e édition du SARA en ma présence, en celle du DG de l'OAPI et en celle du représentant de l'Agence Française de Développement (AFD).

Cette appellation ne peut être associée à un autre pays au risque de créer une confusion dommageable pour la Côte d'Ivoire.

Nous élevons une vive protestation contre l'utilisation de ce nom lors d'une cérémonie de récompense sans l'accord préalable des autorités ivoiriennes compétentes et celles de l'OAPI.

Les autorités du Burkina Faso ont été saisies et ont démenti toute labellisation de ce produit. »