Côte d'Ivoire: des agents du ministère du Commerce en colère

Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, des agents du ministère du Commerce dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Le document, signé des mains de Toto Patrice, secrétaire général du SYNAMIC-CI (Syndicat national des agents du ministère du Commerce de Côte d' Ivoire) et Dje Kouassi, représentant le SYNAP-CI (Syndicat national des agents des prix de Côte d’Ivoire), est daté du lundi 29 avril 2019.

Cumul de postes au ministère du Commerce

Les agents du ministère du Commerce s' insurgent contre le manque de moyens matériels dans l' exercice de leur fonction. "Le manque criard de moyens matériels (véhicules, bureaux, appareils étalons de vérification des instruments de mesure, outils informatiques…) est un véritable problème au ministère du Commerce, de l’ Industrie et de la Promotion des PME", lit-on dans le communiqué.

La note pointe également du doigt "la mauvaise gestion des ressources humaines" au ministère, qui se traduit par le cumul de postes, la traduction des agents en conseil de discipline et les mutations abusives des employés.

Le SYNAP-CI et le SYNAMIC-CI estiment que "la prime qui a toujours été payée aux agents du ministère chargé du Commerce est dérisoire et va malheureusement decrescendo". Ces deux syndicats réclament "l' ajustement à 1 500 francs CFA par point d' indice et le paiement sans délai de la prime du premier trimestre 2019 en souffrance". Les agents du ministère demandent également la signature du décret et de l' arrêté portant primes indiciaires et la signature urgente du projet de profil de carrière interne adopté de façon consensuelle depuis janvier, mais aussi le rétablissement dans leurs droits et la mutation des responsables syndicaux.

À en croire le Syndicat national des agents du ministère du Commerce de Côte d' Ivoire, ces responsables syndicaux subissent un harcèlement et sont victimes d' injustice et d' abus de pouvoir.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a pour mission de faire la promotion et d' organiser la commercialisation des produits ivoiriens au plan national et international. Ce département, géré par le ministre Diarrassouba Souleymane, vise également à suivre les relations de la Côte d'Ivoire avec les organisations internationales et intergouvernementales, faire les enquêtes économiques et lutter contre la concurrence déloyale et la vie chère.