RHDP: Après les femmes, les jeunes préparent un gros coup

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) rêve de remporter l'élection présidentielle d'octobre 2020 dès le premier tour. Alassane Ouattara et les siens ont choisi d'investir le terrain à moins d'un an de cette échéance électorale. Les femmes issues de cette formation politique ont tenu un meeting le samedi 23 novembre 2019 au palais des Sports de Treichville avec pour objectif de manifester leur soutien total au chef de l'État. On apprend qu'à la suite des camarades de Touré Aya Virginie, les jeunes se préparent à monter au créneau.

Les jeunes du RHDP bientôt en meeting

La bataille pour la conservation du pouvoir en octobre 2020 s'annonce très rude pour le RHDP et Alassane Ouattara. Les houphouëtistes se heurtent déjà à une candidature de Guillaume Soro, qui a décidé de défier ses anciens alliés. Le député de Ferké (nord de la Côte d'Ivoire) a refusé de se joindre au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Cela a d'ailleurs conduit l'ex-chef rebelle à quitter son poste de président de l'Assemblée nationale, le 8 février 2019. Après avoir rompu ses relations avec son mentor, Alassane Ouattara, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a annoncé sa candidature pour la future présidentielle ivoirienne. Outre Guillaume Soro, le RHDP doit faire face à l'adversité du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d' Henri Konan Bédié. On le sait, l'actuel président ivoirien et le "sphinx" de Daoukro ne regardent plus dans la même direction depuis bien longtemps.

Les deux hommes se sont séparés après avoir formé une alliance pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Conscient que le combat s'annonce âpre, le RHDP a déjà lancé les hostilités. Samedi 23 novembre 2019, les femmes de ce parti politique ont investi le palais des Sports de Treichville, non sans envoyer un message aux adversaires d' Alassane Ouattara.

La machine lancée, les houphouëtistes refusent de laisser une portion du terrain à l'opposition ivoirienne. Belmonde Dogbo, coordonnatrice associée RHDP Gôh, a annoncé que la jeunesse houphouëtiste organise dans les prochains jours son meeting. Ce meeting (du samedi 23 novembre 2019, NDLR) est le début d’une série d’activités du RHDP. Les femmes sonnent ainsi la mobilisation. Les jeunes vont suivre dans quelques jours. Ensuite, ce sera tout le RHDP dans une synergie d’actions à travers le pays. Et nous félicitons les femmes pour cette belle mobilisation exceptionnelle. Cela prouve que le RHDP est la première force politique en Côte d’Ivoire. Le RHDP est une réalité et non du vent. Nous savons qu’où la femme se trouve, la victoire y est. Donc, à voir toutes ces femmes ici, c’est déjà la victoire pour le RHDP en 2020", a-t-elle confié à nos confrères de lintelligentdabidjan.net, en marge du meeting des femmes houphouëtistes.