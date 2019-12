Prison civile de Bouna : Quelque chose s'est passé, Hien Philippe cité

À Bouna, un événement s'est produit à la prison civile de la localité. Le président du Conseil régional, Hien Philippe, a profité de l'occasion pour se rendre dans ce centre pénitentiaire le samedi 7 décembre 2019.

Prison civile de Bouna, que s'est-il passé ?

Le Conseil régional de Bouna (nord-est de la Côte d'Ivoire), avec à sa tête Hien Philippe, a tenu à apporter son soutien aux pensionnaires de la prison civile de Bouna. Selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP), en marge du Festival des danses traditionnelles du Bounkani (FESTIBO), le conseil régional a entrepris des actions sociales. C'est dans cette lancée que le samedi 7 décembre 2019, Hien Philippe et ses collaborateurs ont procédé à des dons en vivres et non-vivres à la prison civile de Bouna, notamment des sacs de riz, des bidons d’huile, des cartons de savon et des nattes.

Il faut noter qu'en février 2019, François Patuel, chercheur à l'ONG internationale Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, a effectué une visite en Côte d'Ivoire. À l'occasion du lancement officiel du rapport de l'ONG Amnesty international sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire de 2014 à 2018, il a affirmé qu'en Côte d'Ivoire les 34 prisons abritaient 16 000 détenus.

Et pourtant, ces établissements pénitentiaires devaient normalement accueillir 8 600 prisonniers. Cette situation pésente un taux d'occupation de plus de 200 %. Toutefois, François Patuel a indiqué que depuis 2014, 152 individus sont décédés en détention dans notre pays. Selon une information publiée par RFI, en août 2018, le taux de surpopulation carcérale était de 266 %.

"La situation des droits de l'homme reste fragile car la Côte d'Ivoire est restée hantée par de vieux démons comme l'impunité et les atteintes à la liberté d'expression", a dénoncé chercheur à l'ONG internationale Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.