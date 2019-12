Côte d’Ivoire: Un proche de Soro échappe à un assassinat à Daloa

Cela fait un peu plus de sept mois que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, séjourne à l'extérieur de la Côte d’Ivoire.

Enlèvement raté de l'honorable Konaté Zié: Un avertissement à Guillaume Soro?

Depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro est devenu persona non grata auprès des autorités ivoiriennes. Son refus d'adhérer au RHDP parti unifié a créé une vive tension entre lui et les responsables du Parti au pouvoir.

Le chef de l'État, Alassane Ouattara, Président du RHDP, avait demandé à Guillaume Soro de le rejoindre au sein de la Coalition au pouvoir afin de poursuivre l'oeuvre entamée par lui.

Dans le cas contraire, le "jeune homme" devrait rendre le tablier. Ce qui fut fait en février 2019 par la démission fracassante de Guillaume Soro de la tête du parlement ivoirien.

Près de 10 mois après ces faits, le président du Comité politique s'est résolument engagé dans l'opposition, déterminé à conquérir, lui aussi, le pouvoir d'État en 2020.

Soro a déjà déclaré sa candidature et se dit prêt à affronter le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mais la marche pour le fauteuil présidentiel n'est pas aussi simple qu'on le croit.

Chantages, limogeages de ses proches, arrestations et même tentatives d'assassinats. Tout y va. Pour vu de "casser" l'ambition politique du député de Ferkessédougou et l'affaiblir financièrement, humainement et politiquement.

Ce lundi 09 décembre 2019, nous apprenons qu'un des très proches collaborateurs de Guillaume Soro, l'ancien député Konaté Zié, a échappé à une tentative d'enlèvement par des individus lourdement armés dans son village à Keibla dans le département de Daloa.

La scène se serait produite entre 19h et 20h. "Je voudrais remercier très franchement les jeunes de mon village natal Keibla pour leur promptitude avec laquelle ils m'ont sauvé la vie du funeste projet de monotre assassinat ce soir ( ce lundi 09 décembre)", a écrit Konaté Zié sur sa page facebook. Nous y reviendrons.