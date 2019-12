Guillaume Soro absent, le frère cadet de Ouattara s'installe à Ferké

La bataille pour la présidentielle 2020 s'annonce très tendue en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a décidé de se dresser contre son ancien mentor, Alassane Ouattara. Le député de Ferké (nord du pays), qui a rompu avec l'actuel président ivoirien depuis le 8 février 2019, rêve de conquérir le fauteuil présidentiel. Et pour cela, il n'a pas hésité à se mettre à dos ses anciens alliés. Candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle sous la bannière de Générations et peuples solidaires (GPS), l'ex-chef de l'Assemblée nationale est absent du pays depuis plusieurs semaines. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'empresse d'occuper le terrain.

Guillaume Soro bouté hors de Ferké par le RHDP ?

Cela fait des mois que Guillaume Soro est sorti du pays. Le leader des soroïstes séjourne actuellement en Europe, où il a d'ailleurs annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. C'est le samedi 12 octobre 2019, à Valence, en Espagne, que le président de Générations et peuples solidaires a mis fin au débat, en déclarant qu'il briguera la magistrature suprême l'année prochaine. L'ex-chef rebelle a révélé avoir pris cette décision, car plusieurs partis politiques proches de lui l'avaient déjà désigné comme leur candidat. Notons que Guillaume Soro a souhaité remporter cette échéance électorale dès le premier tour, mais s'il ya un second tour, précise-t-il, les partis de l'opposition se réuniront afin de soutenir le candidat de l'opposition qui aura récolté le plus de points.

La stratégie de Guillaume Soro dévoilée, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix n'entend pas se laisser surprendre par celui qui a énormément oeuvré à l'accession d' Alassane Ouattara au pouvoir. Le parti au pouvoir s'est lancé à une vaste opération de conquête du pouvoir. Nous apprenons auprès de l'Agence ivoirienne de presse (AIP) que les houphouëtistes ont décidé d'occuper Ferké, la ville natale de Guillaume Soro, en son absence. En effet, rapporte notre source, le dimanche 1er décembre 2019, Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président d' Alassane Ouattara, a été officiellement investi en tant que coordinateur régional du RHDP dans la région du Tchologo. L'ancien ministre des Affaires présidentielles a promis de jouer pleinement son rôle pour que le RHDP s'impose à Ferké, la ville natale de Guillaume Soro. La cérémonie s'est déroulée en présence de Sidki Konaté, ministre ivoirien de l'Artisanat.