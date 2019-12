Apres l'Africa, l'Usc Bassam bat l'Asec et démystifie les jaunes et noirs

Après la belle victoire de l'Union sportive des clubs de Bassam face à l'Asec Mimosas mercredi en finale de la coupe de la ligue, le maire de la ville, Jean Louis Moulot, n'a pas manqué de féliciter ses joueurs.

Jean Louis Moulot en joie après la victoire de l'Usc Bassam devant l'Asec Mimosas

L'Union sportive des clubs de Bassam (UscB) est le vainqueur de la 7eme édition de la Coupe de la Ligue. Les Insulaires ont battu les Mimosas sur le score de 1 but à 0 lors de la finale de cette compétition qui s'est jouée le mercredi 18 décembre 2019 au Parc des Sports de Treichville.

Dominateurs durant presque toute la première période, les hommes se Bassam vont trouver le chemin des filets jaunes et noirs à la 33e minute de jeu.

C'est sur un coup franc soigneusement exécuté par Samaké Sékou, que l'attaquant bassamois Diarrassouba Nabyl, profitant de la mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon par le portier de l'Asec Mimosas, va donner l'avantage à son équipe.

Un avantage que les joueurs de l'Usc Bassam vont conserver jusqu'à la pause. Les 45 dernières minutes sont favorables aux Mimos largement dominateurs en termes de statistiques.

Ils maintiennent le pressing sur les joueurs de l’USC Bassam qui n'abdiqueront pas jusqu'au coup de sifflet final. Le capitaine bassamois, Diallo Bakari, et ses coéquipiers succèdent ainsi au Lys de Sassandra, vainqueur de l'édition précédente en 2018.

Après cette victoire de son équipe, le maire de la ville historique de la Côte d'Ivoire, Jean Louis Moulot, n'a pas manqué d'exprimer sa joie en félicitant ses poulains.

''Aux joueurs de l'UscB, vous avez fait preuve d'audace, de professionnalisme et d'un engagement sans pareil pour remporter cette victoire. Avec moi, tous les bassamois et toutes les bassamoises vous témoignent leur plus grande fierté et leur totale satisfaction pour avoir hissé si haut le nom de notre ville. Félicitations ! Bravo! Bravo!'', a écrit le premier magistrat de Grand-Bassam sur sa page Facebook.

Quant à l’Asec Mimosas qui est passé à côté de son sujet, il s'agit là d'une autre désillusion après l’échec face à l’Africa Sports (0-1) lors du derby du samedi 14 décembre comptant pour la 11è journée de la Ligue 1.