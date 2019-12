2020, un député RHDP sort les secrets de la candidature d’Amadou Gon

Député des Sous-préfectures de Sago et Dakpadou, dans le département de Sassandra, l’honorable Kébé Mahamadou est à la tête du mouvement politique pro-RHDP dénommé Synergie 2020 depuis avril 2019. Dans l’interview qu’il a accordée à Afrique-sur7, ce proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly explique pourquoi, en cas de désistement du Président Ouattara en 2020, Gon Coulibaly doit être le candidat du RHDP. L'homme profite également pour remonter les bretelles à son collègue député Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Interview.

Honorable Kébé Mahamadou : "Amadou Gon impose respect et arrive à expliquer clairement ses visions"

Vous êtes député et président du mouvement Synergie 2020, comment se porte le mouvement aujourd’hui ?

Cela fait un an que nous existons et je puis vous affirmer que le réseau Synergie 2020 se porte très bien. Toutes nos actions de développement et de soutien en faveur du RHDP se déroulent parfaitement. Notre objectif étant de faire en sorte que les populations s’aperçoivent de toutes les actions de développement du Président Ouattara à travers le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous pensons être en phase avec nos objectifs. Aujourd’hui, le président Alassane Ouattara est en train de faire quelque chose de jamais vu, et il faut communiquer la dessus afin que ceux qui ne comprennent pas bien la vision du président Ouattara, puissent se rendre à l’évidence.

A sa création, l’objectif de Synergie 2020 était d’apporter des réponses à l’opposition qui critique la gestion d’Alassane Ouattara. Huit mois après, pensez-vous que les lignes ont bougé ?

Nous avons plus mis l’accent sur les actions de proximité, c’est-à-dire les meetings et les échanges entre les communautés dans les villages. Ces actions nous permettent d’apporter certaines clarifications aux populations sur des sujets qui leur paraissent ambigus et flous. Je prends le cas de certaines personnes qui estiment que le Président Ouattara n’a pas été reconnaissant vis-à-vis de certaines personnes comme Guillaume Soro. Or face à de telles pensées, nous jugeons utile que des clarifications soient faites. Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, nous pensons que le débat n’est pas sur une quelconque reconnaissance mais plutôt sur la valorisation des compétences.

Avec le retrait du PDCI et le départ de Guillaume, le RHDP peut-il encore se targuer d’être majoritaire? N’avons-nous pas à faire avec un RDR bis?

Non, je ne crois pas. Ce n’est pas nous qui disons que nous sommes majoritaires. Nous avons tous assisté aux dernières élections municipales où le RHDP a démontré sur le terrain qu’il reste le parti majoritaire. Quand tu es un parti politique et que tu totalises plus de 50% des élus à la maire et plus de 70% au conseil régional, c’est normal que tu te dises majoritaire. Or ces résultats, nous les avons obtenues sans eux. Peut être que le président Bédié est parti avec 40% de ses militants mais pas avec eux tous. Sinon comment comprendre qu’il y ait eu des élus RHDP dans des bastions qu’on a dit être favorables au PDCI comme à Bocanda?

Mais selon le PDCI, les cadres qui sont restés avec vous, y sont sans la base…

Alors comment justifiez-vous l’élection d’un cadre du PDCI à Bocanda, une localité située à 50 KM de Bédié si tel est qu’il n’a pas de militants ? La plupart des cadres du PDCI qui ont rejoint le RHDP ont remporté les élections. Face à cela moi, j’ai deux analyses. Soit ces cadres ont bénéficié du soutien des militants du RDR, et si c’est le cas il n’ya plus d’inquiétude à se faire quant à la majorité du RHDP. Soit ces cadres ont été soutenus par les militants du PDCI. Dans tous les deux cas, le RHDP a démontré qu’il reste le parti qui a plus de militants en Côte d’Ivoire.

A quelques mois des élections présidentielles, le président Ouattara ne s’est toujours pas décidé. En tant que cadre du RHDP, seriez-vous favorable pour un troisième mandat du président Ouattara. Dans le cas contraire, sur quel cadre du parti porteriez-vous votre choix ?

C’est difficile pour moi pour le moment de m’y prononcer mais ce que les gens doivent retenir, c’est que le président Ouattara a abattu un travail remarquable. Je sais que nombreux sont ceux qui pensent que Ouattara doit faire un troisième mandat. Nous, ce que nous souhaitons, c’est l’expression de la démocratie au sein du parti. Ainsi, si la majorité souhaite que le Pésident fasse un troisième mandat, nous nous alignerons. Mais nous ne sommes pas aussi inquiets au cas où il ne se présenterait pas. Car pour nous, il y a des personnes qui ont été suffisamment formées par le Président et qui ont démontré qu’elles peuvent continuer de gérer l’héritage qu’il laissera. Et une d’entre ces personnes, c’est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C’est un modèle politique pour nous.

Pensez-vous qu’il a le profil qui convient?

Déjà c’est une personne charismatique contrairement à ce que pensent ses détracteurs. Il impose respect et arrive à expliquer clairement ses visions. D’autres le traitent de méchant, une chose que je ne partage pas. Je ne crois pas que valoriser la compétence contre le copinage soit une méchanceté. Le Premier ministre est quelqu’un qui va chercher les compétences. En le faisant, c’est tout naturellement que les paresseux quittent dans son système, et vous comprendrez aisément que ce sont ces personnes qui vont dans la rue pour dire qu’il est méchant ou encore qu’il n’est pas charismatique. Le Premier ministre Amadou Gon refuse tout simplement de payer des gens à ne rien faire et ensuite encore payer d’autres pour faire le même travail. J’en veux pour preuve que son directeur de cabinet, donc son premier collaborateur, n’est pas du nord.

Et pourtant, certains estiment que choisir Amadou Gon comme candidat, c’est signer la fin du règne du RHDP. Qu’en pensez-vous ?

Nous sommes en politique et en politique, il y a ce qu’on dit et ce qu’on pense. L’opposition cherche toujours à croiser le candidat adverse le plus facile à battre. Pour moi, dire qu’Amadou Gon est celui qui est facile à battre cache par derrière qu’il ne faut pas le présenter car c’est lui qui va nous battre.

C’est vrai que vous vantez les qualités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais il y a aussi le Ministre Marcel Amon Tanoh Marcel dont-on parle de plus en plus de la candidature. Ne pensez-vous pas que nous nous acheminons vers une implosion du RHDP ?

C’est vous qui m’informez. Pour ma part, Marcel Amon Tanoh n’a jamais déclaré être candidat. Bien au contraire, c’est ensemble que nous sollicitons Amadou Gon au cas où le président Ouattara n’est pas candidat. Le RHDP est un parti bien organisé et je peux vous rassurer qu’il n’y aura pas de fissure. Comme un seul homme, nous soutiendrons le candidat qui sera choisi dans les règles de l’art.

Comment voyez-vous la candidature de Guillaume Soro ?

Ce sont ses ambitions et il est totalement libre de les exprimer. Chacun est en droit d’être candidat comme l’a dit le président de la République. Pour l’heure, ce que nous pouvons lui demander en tant que député à l’Assemblée nationale, c’est de nous démontrer sa capacité à assumer son poste de député. Il ne vient jamais à l’Assemblée nationale. Il aurait pu démontrer sa capacité à occuper une petite fonction avant de prétendre gérer une fonction plus grande comme celle d’être président d’un pays quand on sait que ce pays s’appelle la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi sa candidature ne nous inquiète guère.

Etes-vous en train de dire que son passage à la tête de l’Assemblée nationale a été un échec ?

En tout cas, pour moi, les deux années que j’ai eu à faire avec lui comme président de l’Assemblée, je n’ai pas vu l’homme qui chaque jour prétend qu’il est un réconciliateur. Aucune ouverture de sa part. Pour moi, son passage à la tête de notre Assemblée nationale est un passage à vide. Une petite anecdote, il a fait une tournée avec ses copains dans ma circonscription électorale sans même que je ne sois informé. Mais on ne dirige pas un pays avec ses amis.

Actualité oblige. Le président français, Emmanuel Macron, est en visite en Cote d’Ivoire, quelle lecture faites-vous de cette visite ?

Pour moi, ce sont des signaux positifs avec tout ce que notre pays a connu comme crise. Sa venue voudrait d’abord dire que la sécurité est revenue, mais cela voudrait aussi dire que la Côte d’Ivoire est un pays qui intéresse au haut niveau. Cela signifie également que les relations entre la France et notre pays se portent bien.

Sauf que sa venue a conduit à l’interdiction du meeting de l’opposition, initialement prévu dans la commune de Yopougon...

Je pense que chacun doit être responsable. Le Président Macron vient en Côte d'Ivoire, pas pour Ouattara ni pour le RHDP, mais pour tous les Ivoiriens. L’opposition aurait pu sursoir à cette activité et la programmer après son départ. Tout compte fait, nous sommes tous là. Ce que l’opposition dira ce jour peut être dit un autre jour, mais pas au moment où nous avons un étranger. C’est ce que je pense être logique. On dit en Afrique, quand on reçoit un hôte, on fait taire toutes les divergences et on accueille l’hôte, ensuite on pourra faire ce qu’on souhaite.

On apprend que le meeting a été délocalisé à Port-Bouet, ne craignez-vous pas des risques de tension entre pouvoir et opposition?

On espère que l’opposition sera très responsable pour encadrer le meeting au cas où elle décidait de le maintenir. Mais si l’objectif est de s’adresser aux Ivoiriens à travers ce meeting, c’est encore mieux de sursoir à çà et le faire un autre jour.

Mais pour l’opposition, les questions qui seront abordées au cours du meeting sont tellement importantes: la gratuité de la CNI, la réforme de la CEI, le découpage électoral, etc. Pour l'opposition, ce sont des sujets qui ne méritent pas qu’on se taise...

On ne demande à personne de se taire. On dit qu’on a tout le temps pour s’exprimer.

On apprend également dans la foulée le retour de Guillaume Soro en Cote d’Ivoire après un long séjour passé en Europe...

Pour quelqu'un qui est allé faire six mois en balade pour je ne sais quelles raisons, alors qu’il est député à l’Assemblée nationale. On aurait souhaité qu’il fasse le travail pour lequel la population de Ferkessédougou a voté pour lui. La population a voté, pas pour qu’il soit président de l’Assemblée nationale mais pour qu’il soit député d’abord. Alors, on espère qu’à son retour au pays, il viendra occuper sa fonction de député. Dans le cas contraire, qu’il dégage et permette à un autre cadre de sa région d’être député.

Honorable, nous sommes à la fin de cette interview, quel message pouvez-vous adresser aux Ivoiriens à quelques jours de la nouvelle année 2020?

Mon message est de rassurer les populations. C’est vrai que les élections sont proches mais qu’on ne panique pas. Tout se passera bien. Faisons en sorte que notre pays ne brûle pas car c’est dans la paix qu’on pourra prospérer. Que 2020 soit une année de paix et de progrès. A l’endroit de la jeunesse, j’aimerais leur dire de s’intéresser au processus électoral certes, mais d’éviter de donner leur poitrine pour d’autres personnes.