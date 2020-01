Ouattara invité à "se débarrasser de tout esprit d’affrontement et de violence"

Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), a invité le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le chef de l’État Alassane Ouattara, à tourner le dos à la "belligérance" tout en se laissant habiter par « la sagesse » en cette année électorale 2020.

Voeux de nouvel An : Affi N'guessan invite Ouattara à "la sagesse"

«Que la sagesse habite le gouvernement et qu’il se débarrasse de tout esprit d’affrontement et de violence afin que l’échéance électorale de 2020 soit une occasion de restauration de notre pays », a lâché le président du Front populaire ivoirien, dans ses vœux de Nouvel an aux populations ivoiriennes.

L’année électorale 2020 est perçue par bon nombre d’acteurs et observateurs de la vie politique nationale comme un tournant décisif pour l’avenir du pays. Et les récents développements de l’actualité sociopolitique, notamment l'affaire Guillaume Soro et la condamnation à 20 ans de prison de Charles Blé Goudé ont cristallisé davantage l'atmosphère socio-politique à quelques 10 mois du prochain scrutin présidentiel.

Pour le député de Bongouanou, Alassane Ouattara et son gouvernement ne semblent pas se rendre compte du danger qui guette la Côte d’Ivoire. Enivré par le pouvoir, assène M. Affi N'guessan, le régime RHDP n’a pas conscience du degré de pourrissement qui a atteint le sommet du système.

À en croire le président statutaire du FPI, le triumvirat à la tête de la Côte d’Ivoire depuis 2011, en l’occurrence Guillaume Soro, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, est entré en guerre contre lui-même après avoir « embastillé l’opposition démocratique ». Par leurs agissements, accuse l’ancien Premier ministre ivoirien, les alliés d’hier exposent à nouveau la Côte d’Ivoire au « désordre » et à « l’incertitude ».

La Côte d’Ivoire, précise-t-il, n’a pas besoin de revivre un tel drame surtout à un tournant décisif de son histoire. « La Côte d’Ivoire mérite mieux et doit tirer les enseignements de plusieurs années de crise avec leur cortège de désolation et de fracture sociale », a-t-il fait savoir.