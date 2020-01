Nomination: Oliver Alawuba prend la tête de UBA Afrique

Oliver Alawuba est le nouveau directeur général Afrique de la United Bank for Africa (UBA). L’information a été livrée le lundi 6 janvier 2020 par les responsables de la structure bancaire depuis Lagos, au Nigéria.

Olivier Alawuba, nouveau patron de UBA Afrique

UBA Afrique a un nouveau patron depuis le 6 janvier 2020. Oliver Alawuba a été nommé par les dirigeants de la banque panafricaine et aura sous sa direction vingt opérations de la banque réparties dans plusieurs pays du continent africain. Victor Osadolor fait valoir ses droits à la retraite et quitte le Conseil d'administration de UBA et est remplacé par Olivier Alawuba. L'ancien directeur a servi le groupe durant neuf ans.

Cela fait environ trente ans que le nouveau promu exerce dans le domaine de la banque. Il a dirigé la filiale de UBA au Ghana. Oliver Alawuba a joué un grand rôle dans l'expansion de la division nigériane zone Est. Sous sa direction, cette zone s'est hissé au rang de la banque régionale possédant la croissance la plus rapide de la banque basée à Lagos, au Nigéria.

Il faut noter que le conseil d'administration de cette importante institution financière a aussi procédé à d'autres nominations. Ainsi, Abdoul-Aziz Dia s'est-il vu désigné en tant que nouveau directeur exécutif de la trésorerie et des opérations bancaires internationales. Pour sa part, Chukwuma Nweke, occupe désormais le poste de directeur exécutif de la banque du détail et des paiements. Chiugo Ndubisi a été nommé directeur exécutif de UBA et chef de l'exploitation.

Tony Elumelu, président de la banque, a donné les raisons de ces nominations. "Ces nominations soulignent l'engagement du Groupe envers notre réseau panafricain et mondial, notre vaste clientèle de particuliers et notre infrastructure opérationnelle. Nous nous concentrons sur l'amélioration de notre efficacité et sur le renforcement de notre mission panafricaine, en utilisant l'extraordinaire vivier de talents et d'expériences disponibles dans le Groupe", a confié le président du groupe.

La banque fondée en 1949 revendique 19 millions de clients sur le continent africain et emploie environ 20 000 personnes.