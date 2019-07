Côte d'Ivoire : Une banque marocaine appuie l’économie depuis 2009

Le directeur de la Société ivoirienne de banque (SIB) a révélé que le groupe Attijariwafa Bank a apporté environ 2000 milliards de francs à l’économie ivoirienne depuis dix ans.

Le groupe marocain Attijariwafa Bank aux côtés de la Côte d’Ivoire.

Lundi, Mohammed El Kettani a été fait commandeur de l'Ordre national de Côte d’Ivoire. Une récompense méritée pour le PDG d’ Attijariwafa Bank, pourrait-on dire, tant que le groupe bancaire marocain a tant apporté à l’économie ivoirienne au cours de la dernière décennie.

Durant la cérémonie à Abidjan, Daouda Coulibaly a profité pour rappeler les performances du groupe Attijariwafa Bank en Côte d’Ivoire. Le directeur général de la Société ivoirienne de banque (SIB), filiale de la banque marocaine, révèle ainsi que l’entreprise marocaine « a injecté environ 2000 milliards de francs CFA dans l’économie réelle, notamment pour la réalisation de grands projets d'infrastructures ».

De même, on apprend qu’ Attijariwafa Bank a quadruplé le nombre de ses agences, plus que doublé l'effectif de son personnel et multiplié par 72 les encours de crédit aux très petites entreprises, rapporte l’agence marocaine MAP. Selon le DG de la SIB, près de 70 milliards de francs CFA ont été octroyés en 5 ans pour l’accompagnement d’environ 3000 projets. C’est entre autres pour ces prouesses que le top management du groupe a été primé.

Recevant sa médaille de la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté, Mohammed El Kettan n’a pas manqué de saluer le travail de son personnel. Le patron d’ Attijariwafa Bank voit en cette distinction un « encouragement » aux « 20 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe qui servent 10 millions de clients en Afrique ».