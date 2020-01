Secteur de l’aéronautique : Airbus enregistre une performance record en 2019

Le constructeur aéronautique européen Airbus a réalisé d’excellentes performances commerciales au cours de l’année 2019, dépassant ainsi son précèdent record, celui de 2018 de 8 %.

Airbus affiche des performances commerciales solides en 2019

« Je suis heureux de voir que nos performances commerciales reflètent nos efforts continus pour mieux servir nos clients et apporter aux marchés des produits et services compétitifs », a déclaré Guillaume Faury, Directeur Général d'Airbus. Pour l’année 2019, le constructeur aéronautique européen a réalisé une performance record, avec 1131 nouvelles commandes dont 863 appareils déjà livrés à 99 clients. Avec cette performance commerciale, le leader européen de l’aéronautique enregistre ainsi une croissance en hausse de 8% en comparaison à son bilan de 2018.

Ainsi donc pour la 17e année consécutive, le groupe voit sa croissance en termes de production monter en cadence. Le constructeur européen enregistre ainsi en 2019 sa 17e année consécutive de croissance en termes de production. Le leader européen de l'aéronautique confirme donc ses objectifs pour 2019, après un bon premier semestre porté par "la montée en cadence de la Famille A320" et "l'amélioration continue des performances financières de l'A350".

"La famille A320 confirme son succès avec 654 commandes nettes, et un accueil exceptionnel du marché réservé au nouveau A321 XLR. Les gros-porteurs ne sont pas en reste avec des commandes confirmées pour 32 appareils A350 et 89 appareils A330 », nous apprend l’entreprise. Quant à l'A220, il a enregistré 63 commandes nettes, ce qui le place en tête du classement des appareils de la même catégorie.

«Je remercie nos clients pour leur fidélité et les équipes d'Airbus ainsi que nos partenaires industriels d’avoir rendu cela possible», a réagi le Directeur général Guillaume Faury, face à la grosse performance réalisée par Airbus en l’espace d’une année.

Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. Le groupe propose un large éventail de produits, technologies et services innovants allant des avions commerciaux et militaires aux hélicoptères et système spatiaux.