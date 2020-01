Guillaume Soro choqué après l'annulation de la marche catholique

Guillaume Soro a réagi après l'annulation de la marche de l'Eglise catholique, initialement prévue le samedi 15 février 2020. Le député de Ferké, depuis son exil forcé en Europe, a regretté la décision prise par les évêques non sans interpeller Alassane Ouattara.

Marche annulée de l'Église catholique, que dit Guillaume Soro ?

L'Église catholique avait décidé d'organiser une marche pacifique le samedi 15 février 2020 pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Dénommée "Allons à la paix", la manifestation devrait se dérouler dans la commune du Plateau, le centre des affaires, de 8 heures à 13 heures. Elle dervait débuter à la place de la République pour prendre fin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.

"Cette marche qui rassemblera 20 000 personnes, sera pour tous les jeunes et les femmes qui y prendront part, une façon de sensibiliser à la paix", s'était exprimé le cardinal Jean-Pierre Kutwa dans une note publiée le 17 janvier 2020. Finalement, à cause de certaines menaces, les initiateurs de la marche pacifique ont pris la décision de l'annuler.

"Face aux dangers d'infiltrations et soucieux de la sécurité de ses fidèles, son Éminence Jean Pierre cardinal Kutwa demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale St Paul", a-t-on appris de l’abbé Augustin Obrou, chargé de communication de l'Église catholique. Il a aussi ajouté que "pour la paix, l'évêque ne va pas jeter des jeunes à la pâture devant des gens inconscients et incontrôlés".

Il faut noter que des individus ont proféré des menaces contre la marche prévue par les évêques ivoiriens. En exil forcé depuis le mandat d'arrêt lancé contre lui, Guillaume Soro a vivement réagi à l'annulation de la marche pacifique des catholiques. L'ancien président de l'Assemblée nationale a laissé un message sur son compte Twitter.

"Ce sont des moments sombres de l’histoire de notre pays! Pour la première fois les chrétiens se sentent menacés en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny doit se retourner dans sa tombe. Lui qui disait que Dieu est Amour. Non Non Alassane Ouattara ne doit pas laisser faire ça ! ", a écrit le président de Générations et peuples solidaires (GPS).