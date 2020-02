Côte d'Ivoire: Ouattara sommé de libérer les détenus militaires

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a reçu, lundi 17 février 2020, à son domicile abidjanais, la visite de l'ancien ministre ivoirien du transport, Anaky Kobenan, président du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA).

Bédié et Anaky Kobenan exigent la libération de tous les prisonniers politiques et militaires

Au menu des échanges entre les deux hommes, la situation sociopolitique nationale avec en point de mire le processus électoral « mal enclenché» et dont les conséquences font «peser de nombreuses incertitudes sur l’avenir de la Côte d’Ivoire ».

«S’entêter à vouloir maintenir et imposer la CEI actuelle en l’état, contre toutes les observations de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples d’Arusha, ne peut être interprété que comme une résolution de fer du pouvoir Ouattara de se maintenir au pouvoir en 2020 », ont déclaré les deux hommes dans le communiqué final.

Henri Konan Bédié et Anaky Kobenan ont demandé au régime Ouattara d'associer toutes les forces vives de la nation au processus de recensement de la population, de l’établissement des CNI et des cartes d’électeurs. Autre sujet évoqué, c’est la facilitation du retour de tous les exilés politiques, du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ainsi que la libération de tous les prisonniers d’opinion et militaires.

Sur ce point, le président du MFA et son homologue du PDCI-RDA ont invité le président Ouattara à une attention « de pure humanité à l’endroit de tous les officiers, agents des forces de l’ordre arrêtés et détenus suite à la crise postélectorale », estimant que leur détention ne répond à aucune nécessité.

«Le Chef de l’Etat est invité à faire preuve d’empathie « ivoirisée » en se résolvant à mettre un terme au calvaire des officiers supérieurs de l’armée sous l’ancien régime dont la détention ne répond désormais à aucune nécessité au regard de la sécurité de l’Etat », ont-il déclaré.