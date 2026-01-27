© Côte d'Ivoire : l'objectif des recettes des douanes en 2026 fixé à 3 627 milliards F CFA

En Côte d’Ivoire, l’objectif de recettes assigné à l’administration des Douanes ivoiriennes pour l’année 2026, a été rendu public ce lundi 26 janvier. L’annonce officielle a été faite à l’auditorium Général Da Pierre Alphonse de Vridi, à l’occasion de la 12ᵉ édition de la Semaine des Douanes ivoiriennes (SEDIV 2026). L’objectif est fixé à 3 627,99 milliards de francs CFA.

Côte d’Ivoire : les recettes des douanes en 2026 fixées à 3 627 milliards F CFA

« 3 627,99 milliards de francs CFA, soit 176,16 milliards de FCFA de plus qu’en 2025 », a annoncé Bamba Vassogbo, directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. C’était ce lundi 26 janvier 2026 lors de la 12ᵉ édition de la Semaine des Douanes ivoiriennes (SEDIV 2026).

Pour Bamba Vassogbo, cet objectif traduit la confiance renouvelée du gouvernement dans la capacité des Douanes ivoiriennes à consolider leurs performances, à sécuriser les recettes de l’État et à accompagner efficacement la mise en œuvre des politiques publiques. M. Vassogbo a salué les résultats enregistrés par l’administration douanière au titre de l’exercice 2025. « Sur un objectif de recettes de 3 451,83 milliards de francs CFA, les Douanes ivoiriennes ont mobilisé 3 372,61 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 79,21 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 102,3 % », a-t-il déclaré.

Pour l’année 2026, cette dynamique devrait non seulement se maintenir, mais se renforcer, afin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de mobilisation des recettes douanières en Côte d’Ivoire. L’administration des Douanes est donc appelée à intensifier ses actions, notamment en faveur de la facilitation des échanges, de l’accélération de la digitalisation des procédures, ainsi que du renforcement de la lutte contre la fraude et du blanchiment des capitaux. Ces actions seront menées en cohérence avec les priorités de l’action gouvernementale et les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire.

Profitant de la célébration de la Journée internationale de la Douane, enregistrée chaque 26 janvier, Bamba Vassogbo a rappelé que la Douane ne se limite pas à la collecte des recettes, mais constitue également un pilier essentiel de la sécurité, de la protection de la société et de la souveraineté économique.