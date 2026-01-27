Côte d’Ivoire : Amadou Coulibaly cède son siège de député

Élu député dans la circonscription de Korhogo sous-préfecture, Amadou Coulibaly ne va pas siéger à l’Assemblée nationale. Il a cédé son siège à son suppléant Émile Sorho, à la suite de sa reconduction au poste de ministre de la Communication dans le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire : Amadou Coulibaly remet ses attributs de député à Émile Sorho

Les fonctions de membre du Gouvernement étant incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire, Amadou Coulibaly cède son siège comme à la précédente législature. Ce faisant, il se conforme aux dispositions de l’article 84, alinéas 1 et 2 de la Constitution. Pour matérialiser le respect des règles constitutionnelles, il a remis ce lundi ses attributs à son suppléant.

C’est donc Émile Sorho qui va siéger en lieu et place d’Amadou Coulibaly, nommé ministre de la Communication. « Reconduit à mes fonctions de ministre et fidèle au respect scrupuleux de la Constitution et des valeurs républicaines qui fondent notre Nation, j’ai remis, ce lundi 26 janvier, avec une vive émotion, ma déclaration d’empêchement à mon suppléant, Monsieur Émile Sorho. Cet acte lui permet d’exercer pleinement le mandat parlementaire », a indiqué le ministre. Le ministre Coulibaly a souhaité « plein succès » dans l’accomplissement de la mission parlementaire de son suppléant.

Comme Amadou Coulibaly, tous les autres ministres élus députés et reconduits dans le gouvernement devront céder leurs sièges. Empêchés de siéger, ils doivent remettre leurs attributs permettant à leurs suppléants de siéger afin de ne pas bloquer le fonctionnement de l’Assemblée nationale.