Côte d’Ivoire : Amadou Coulibaly cède son siège de député

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : Amadou Coulibaly cède son siège de député
© Amadou Coulibaly et Emile Sorho

Élu député dans la circonscription de Korhogo sous-préfecture, Amadou Coulibaly ne va pas siéger à l’Assemblée nationale. Il a cédé son siège à son suppléant Émile Sorho, à la suite de sa reconduction au poste de ministre de la Communication dans le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire : Amadou Coulibaly remet ses attributs de député à Émile Sorho

Les fonctions de membre du Gouvernement étant incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire, Amadou Coulibaly cède son siège comme à la précédente législature. Ce faisant, il se conforme aux dispositions de l’article 84, alinéas 1 et 2 de la Constitution. Pour matérialiser le respect des règles constitutionnelles, il a remis ce lundi ses attributs à son suppléant.

Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi condamné
Puissance militaire en 2026 : le top 10 des pays africains

C’est donc Émile Sorho qui va siéger en lieu et place d’Amadou Coulibaly, nommé ministre de la Communication. « Reconduit à mes fonctions de ministre et fidèle au respect scrupuleux de la Constitution et des valeurs républicaines qui fondent notre Nation, j’ai remis, ce lundi 26 janvier, avec une vive émotion, ma déclaration d’empêchement à mon suppléant, Monsieur Émile Sorho. Cet acte lui permet d’exercer pleinement le mandat parlementaire », a indiqué le ministre. Le ministre Coulibaly a souhaité « plein succès » dans l’accomplissement de la mission parlementaire de son suppléant.

Comment le garba est devenu le plat ivoirien qui conquiert le monde
Côte d’Ivoire : nommé Ministre d’État, Kobenan Kouassi Adjoumani réagit

Comme Amadou Coulibaly, tous les autres ministres élus députés et reconduits dans le gouvernement devront céder leurs sièges. Empêchés de siéger, ils doivent remettre leurs attributs permettant à leurs suppléants de siéger afin de ne pas bloquer le fonctionnement de l’Assemblée nationale.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026