Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire: Affi N’guessan interpelle les GOR

La tendance du Front populaire ivoirien (FPI) dirigée par Pascal Affi N’guessan, est déterminée à aller à l'unité du parti. Dans une déclaration signée de son secrétaire général, Issiaka Sangaré, les militants ont été invités à s’inscrire résolument dans le processus enclenché depuis la rencontre entre l’ancien Premier ministre et «son patron » Laurent Gbagbo à Bruxelles.

Réunification du FPI: Affi N’guessan lance un message aux militants de tous les bords

La réunification du Front populaire ivoirien est irréversible. C'est en tout cas le message lancé par Affi N’guessan, dans un communiqué dont copie nous est parvenue.

« Le FPI invite l'ensemble des militants à s'inscrire dans la dynamique nouvelle telle qu'initiée et encouragée par les rencontres des 3 et 4 janvier 2020, entre les Présidents Pascal AFFI N'guessan et Laurent Gbagbo et dont l'objectif le plus proche est le congrès unitaire », a lancé le FPI.

Le député de Bongouanou et la tendance du FPI qu'il dirige sont conscients que parvenir à une unité du parti ne sera pas du tout chose aisée. A cet effet, ils exhortent leurs camarades militants, encore dans «le déni », à inscrire leurs actes et actions dans le sens de la tenue du congrès unitaire. «Car, ramer à contre-courant ne saurait freiner un processus politique irréversible », a argué le parti d' Affi N’guessan.

Les choses s’annoncent déjà difficiles au regard de l'intransigeance de certains cadres du parti sur des points avant même que les discussions sur la réunification n'aient demarré. A ce sujet, le secrétaire général, Issiaka Sangaré, dit être conscient que l'aboutissement du processus d'unité mettra en évidence deux forces antagonistes.

D’un côté, les forces du progrès allant dans le sens de l'unité pour la sauvegarde des acquis démocratiques et du progrès social, et de l’autre côté, les forces rétrogrades qui se complaisent dans la préservation de leur zone de confort au détriment de l'intérêt général. «De cette confrontation, les forces du progrès sortiront immanquablement victorieuses », s'est exprimé le secrétaire général Issiaka Sangaré.

La dernière rencontre entre Pascal Affi N’guessan et le vice président de la République, Kablan Duncan, au cours de laquelle le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, avait été évoqué, a fait l’objet de vives critiques de la part des Gbagbo ou rien (GOR). Et pourtant, l’ancien Premier ministre dit avoir agi en son nom propre.