FPI: Gbagbo fait d'importantes nominations, tout sur la mission confiée

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a procédé à la nomination des cadres du Front populaire ivoirien (FPI), devant siéger au sein du Conseil politique permanent (CPP), conformément aux recommandations du congrès d’août 2018 de Moossou.

FPI: Voici la mission confiée par Gbagbo aux membres du comité politique permanent (CPP)

Trente-six cadres du Front populaire ivoirien, dont l’ex-ministre ivoirien de l’Énergie, Emmanuel Monnet, ont été nommés dimanche membres du conseil politique permanent (CPP) du FPI (opposition) pro Gbagbo.

Au nombre des personnalités nommées, figure l’ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Henri Philippe Dacoury Tabley. Le CPP du Front populaire ivoirien sera présidé par Jean-Baptiste Gnahoré. La mise en place de cette nouvelle instance créée depuis avril 2015, lors du congrès de Mama, répond aux recommandations du congrès de Moossou d’août 2018.

Le Conseil politique permanent est l’organe consultatif du Front populaire ivoirien. C’est un organe d’expertise et de veille stratégique. Conformément aux dispositions de l’article 49 du congrès de Moossou, il aura un rôle d’écoute et de conseil, en plus de s’occuper du traitement de certains dossiers politiques jugés sensibles que lui soumettra le Secrétariat général ou le Président du Parti.

Le CPP aura également la responsabilité de veiller à la cohésion interne du parti. Ceci dit, il assurera la médiation dans le règlement des différends et conflits au sein du parti.

Le Conseil Politique Permanent est composé des membres nommés par le Président du Parti en raison de leur parcours politique au cours duquel ils se sont illustrés par un grand dévouement au Parti.

Les anciens présidents du Parti et les anciens Présidents du Comité de Contrôle sont d’office membres du CPP. Les anciens Vice-présidents, les anciens Secrétaires généraux du Parti et les anciens Vice-présidents du Comité de Contrôle sont membres de droit du CPP.