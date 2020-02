Côte d'Ivoire: Coulibaly Ali Kader, sacré Prix RECOR du Meilleur Maire

La huitième édition des Prix RECOR des Meilleurs artisans Panafricains de l’émergence a eu lieu le 22 février 2020 à Azalai Hôtel dans la commune de Marcory. Une cérémonie qui a vu la consécration de 5 personnalités qui se sont illustrées dans le cadre de leurs actions en faveur du social et du développement durable.

Bonne gouvernance et collectivités locales: Coulibaly Ali Kader rafle le double Prix RECOR

La 8è edition des Prix RECOR des Meilleurs artisans Panafaricains, a connu son point d'orgue le samedi 22 Février dernier à Azalaï Hôtel à Abidjan Marcory. L'occasion était bonne pour le promoteur, Paul César Ehouman Bolou, Président du Réseau des Communicateurs pour la République (RECOR), de chiffrer toutes les activités cérémoniales de son organisation qui a, à son actif, au total 122 personnalités distinguées au rang desquelles se trouve l'ex chef d'Etat de la République centrafricaine, 4 ministres en fonction, 4 présidents de conseils régionaux et 4 Maires.

Pour cette 8è édition, le maire de la commune de M' Bengué (située au nord de la Côte d'Ivoire), Coulibaly Ali Kader, dont les travaux d'hercule dans sa commune ont retenu les faveurs du jury, a raflé le double Prix RECOR. Ce maire qui s'apprête à inaugurer le 1er hôtel communal de M' Bengué; cérémonie doublée de la pose de la 1ère pierre du bitume de la ville, a reçu, pour ses hauts faits, les Prix RECOR du Meilleur Maire des villes de l'intérieur et de Meilleur conseil Municipal pour l'émergence.

Outre cet artisan de l'émergence prônée par le Président Alassane Ouattara, le Ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly, a reçu les Prix de Meilleur Ministre de la Fonction publique de la décennie et de Meilleur artisan pour la cohésion sociale. Au nom de son époux, empêché, l'honorable Adjaratou Coulibaly s'est rejouie pour le choix porté sur le Ministre.

Elle a profité de l'occasion pour citer quelques actions entreprises par le général Issa Coulibaly, sous la houlette du président de la République, en vue de la modernisation et l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Le député de Séguéla, l'honorable Mady Diomandé, et le député de Marcory, l'honorable Idi traoré, par ailleurs vice-Président de l'Assemblée nationale, faisaient également partie des lauréats de cette 8è édition qui précède le dîner gala prévu en juin prochain.