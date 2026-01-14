Avec le passeport ivoirien, où partir sans visa ?

Classé 20e en Afrique et 81e au plan mondial selon Passport Index, le passeport ivoirien donne accès à plusieurs déstabilisations sans visa. A défaut d’une exemption totale, le passeport ivoirien donne également accès à d’autres déstabilisations avec certaines facilités.

Où partir sans visa quand on a un passeport ivoirien ?

Si vous êtes détenteur d’un passeport ivoirien, vous pouvez vous rendre dans les pays suivant sans visa :

Barbade, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Dominique, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haiti, îles Cook, Liberia, Mali, Maroc (pour les passeports diplomatiques et passeports de service), Mauritanie, Micronésie, Mozambique, Niger, Nigeria, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Sierra-Leone, Singapour, Suriname, Tchad, Togo et Tunisie.

Certains pays n’exigent pas de visa au départ, mais les détenteurs de passeport ivoirien sont tenu d’obtenir un visa à l’arrivée dans ces pays. Il s’agit de : Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Comores, Congo, îles Maurice, Liban, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Namibie, Népal, Nicaragua Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samao, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu.

Par contre, d’autres pays exigent un visa à tout détenteur de passeport ivoirien désireux d’entrer sur leurs territoires. On peut citer entre autres : Afrique du Sud ; Albanie ; Antigua-et-Barbuda ; Australie ; Bahamas ; Bahrein ; Bhoutan ; Botswana ; Cameroun ; Colombie ; Djibouti ; Emirates arabes unis ; Equateur ; Ethiopie ; Gabon ; Guinée équatoriale ; Inde ; Iran ; Jordanie ; Kazakhstan ; Kenya ; Kirghizistan ; Lesotho, Afghanistan ; Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Angola ; Anguilla ; Antilles françaises ; Arabie Saoudite ; Argentine ; Arménie ; Aruba ; Autriche ; Azerbaidjan ; Belgique ; Belize ; Bermudes ; Biélorussie ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ; Bosnie-Herzégovine ; Brésil ; Brunei ; Bulgarie ; Canada ; Chili ; Chine ; Chypre ; Corée du Nord ; Corée du Sud.

Source : Passport Index

La courbe montre une légère baisse de la puissance du passeport ivoirien, qui a connu son plus haut niveau en 2023. Pendant la période de la Covid, le document de voyage de la Côte d’Ivoire a connu une grosse chute avant de se reprendre progressivement entre 2021 et 2023.