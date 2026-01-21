Côte d’Ivoire : Lacina Ouattara répond à ses détracteurs

Moqué sur la toile pour son niveau de langue en français, le député Lacina Ouattara sert une réponse calme et assumée. Tout est parti d’un entretien accordé à la télévision nationale. Une séquence de la vidéo où il éprouvait quelques difficultés à s’exprimer a été coupée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les commentaires sont acerbes et virulents.

Lacina Ouattara : « Je n’ai pas eu la chance de suivre un cursus universitaire classique »

Député et maire de Korhogo, Lacina Ouattara fait l’objet d’une vaste campagne médiatique ces dernières semaines. Il est moqué par plusieurs internautes qui estiment qu’il ne devrait pas occuper ces postes de responsabilités du fait de ses difficultés à s’exprimer. Les critiques sont basées sur un extrait de vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, l’intéressé a réagi. Il a rappelé d’abord qu’au cours de son entretien avec la télévision nationale, il a exprimé sa gratitude aux populations et remercié le président de la République.

Il se peut que je n’aie pas su extérioriser pleinement ma pensée ce jour-là. Cela arrive. Et cela a suscité quelques railleries sur les réseaux sociaux. Je l’accepte avec humilité. Mais je voudrais surtout remercier du fond du cœur mes amis, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui m’ont défendu avec affection et loyauté. Je ne l’oublierai jamais.

Le député explique qu’il a passé près de trente ans aux États-Unis, où il s’est totalement familiarisé avec la langue anglaise. « Là-bas, j’ai appris à me battre. J’y ai construit ma dignité et ma résilience. Je m’exprime aujourd’hui mieux en anglais et dans ma langue maternelle qu’en français. Et je le dis sans honte, car chacun a son parcours. Je n’ai pas eu la chance de suivre un cursus universitaire classique », a-t-il indiqué.

Diplômé du domaine de la sécurité, il est rentré pour vivre sa passion pour la politique. Lacina Ouattara a développé une stratégie politique basée sur la proximité et l’action sociale en faveur des populations. « C’est ce travail humble, quotidien et sincère qui m’a valu la confiance de ma population, pour la deuxième fois, en tant que député. Chaque jour, j’apprends. Chaque jour, j’essaie de m’améliorer, entouré de belles et bonnes personnes qui m’inspirent », a-t-il confié. Pour Lacina Ouattara, ce qui compte réellement, c’est l’efficacité, le travail bien fait, la fidélité à la parole donnée.a fidélité à la parole donnée.