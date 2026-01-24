Côte d’Ivoire : Evincé du gouvernement, Kobenan Kouassi Adjoumani réagit

Kobenan Kouassi Adjoumani a réagi à la formation du nouveau gouvernement. Malgré son absence sur cette liste de 35 ministres, l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural a réaffirmé son soutien au président Alassane Ouattara. Avec ses près de 20 ans de présence gouvernementale, il a certainement compris qu’il ne sert à rien de bouder lorsqu’il n’est pas rappelé par le chef.

Absent du nouveau Gouvernement, Kobenan Kouassi Adjoumani réaffirme sa fidélité à Alassane Ouattara

Dévoué et défenseur ardent du régime du président Alassane Ouattara, Kobenan Kouassi Adjoumani était sur la liste des ministres qui avaient des chances de revenir. Au finish, il n’y est pas. Il est remplacé à son poste de ministre de l’Agriculture et du Développement rural par Berni Kini Comoé, et totalement sorti de l’équipe. Cela laisse très certainement un goût amer chez l’homme et dans son entourage, mais il ne s’en plaint pas.

Il exprime sa reconnaissance au chef de l’État qui lui a permis de faire l’expérience de ministre depuis plusieurs années. « Je voudrais ici, et du plus profond de mon cœur, vous exprimer ma fierté, ma profonde reconnaissance et l’immense bonheur que j’ai eu à servir auprès d’un homme d’État exceptionnel et charismatique qu’est Votre Excellence, Monsieur le Président de la République », a-t-il indiqué dans un message adressé au président de la République.

L’ancien Ministre d’État, ministre de l’Agriculture, souhaite plein succès à la nouvelle équipe gouvernementale. Il a profité de l’occasion pour réaffirmer son « entière disponibilité à toujours œuvrer, à vos côtés pour le triomphe du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) », dont il est le porte-parole principal.

Quand on analyse la composition du gouvernement de Robert Beugré Mambé 2, on peut dire que Kobenan Kouassi Adjoumani a eu moins de chances. Visiblement, l’idée n’était pas de faire une refonte totale du gouvernement sorti. Alassane Ouattara et son Premier ministre ont décidé de rappeler à l’œuvre plusieurs ministres du gouvernement précédent. C’est d’ailleurs pour ça que le retour du ministre Adjoumani était attendu.

Un possible recasement ou destination Assemblée nationale ?



Ce n’est peut-être pas encore fini pour le ministre Adjoumani qui a exprimé sa disponibilité. Il pourrait être rappelé pour servir à un autre poste auprès du président Alassane Ouattara. Mieux, un remaniement peut intervenir à tout moment. Par ailleurs, l’ancien ministre est élu député sur la liste du RHDP dans la circonscription électorale d’Amanvi, Diamba, Tanda et Tiédio. En attendant d’être recasé, il peut rejoindre l’Assemblée nationale.