CNI: Guikahué revient à la charge après l'affaire des 30 milliards

Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), s’est une fois encore prononcé sur le sujet relatif à la bonne conduite du processus d’ identification en Côte d’Ivoire.

CNI : Guikahué donne des consignes fermes aux militants du PDCI

Le N°2 du PDCI-RDA présidait samedi 29 février dernier la rentrée politique des délégations Alepe 1, 2 et 4, de son parti. L’occasion a été toute choisie pour lui de délivrer le message du président Henri Konan Bédié face aux risques persistants de fraude sur la nationalité ivoirienne, signalés dans le processus d’identification lancé récemment par les autorités.

M. Guikahué a appelé les militants et militantes du PDCI-RDA à ne pas se rendre complices des individus fraudeurs de la nationalité. L’ancien ministre de la Santé leur a demandé "d’ouvrir les yeux" pour faire barrage à "l’enrôlement des étrangers". Mais aussi et surtout de refuser de donner leurs actes de naissance à tous ceux ou celles qui parcourent quartiers, villages et campements pour leur demander, moyennant la somme de 1000 FCFA, de donner leurs jugements en vue de l’établissement de leurs cartes d’identité.

«Soyez vigilants sur le terrain. Que les mamans fassent attention aux gens qui viennent leur proposer de l’argent pour être leurs enfants ; c’est de la fraude sur la nationalité », a expliqué le cadre du PDCI-RDA avant de réclamer la mise en place d’un organe de supervision et de contrôle de tout le processus d’identification. Maurice Kakou Guikahué a par ailleurs fustigé le système mis en place pour la conduite du processus d'identification.

Pour lui, il serait difficile de fournir à temps des cartes nationales d’identité pour l'ensemble des 11 millions d' ayants droits visés. "Le PDCI-RDA note que le système mis en place est incapable de permettre à tous les ayants droit de disposer de leurs CNI afin d’accomplir les actes de la vie civile et administrative, notamment la participation aux élections, conformément aux mesures arrêtées par le gouvernement", a affirmé le dauphin du président Henri Konan Bédié.