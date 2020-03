Coronavirus : Trois nouveaux cas confirmés, signalés en Côte d'Ivoire

Trois nouveaux cas de patients atteints de la maladie à Coronavirus ont été signalés en Côte d’Ivoire, samedi 14 mars 2020. L'information est donnée par Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien en charge de la Santé.

Coronavirus : Encore trois cas signalés en Côte d'Ivoire, les assurances du ministre Aka Aouélé

Selon les informations données par le Dr Aka Aouélé, les trois nouveaux patients sont tous de nationalité ivoirienne. Deux d’entre eux, de sexe masculin, âgés respectivement de 33 ans et 56 ans, ont séjourné récemment en France et en Italie, les deux pays européens les plus touchés par cette pandémie.

« Le troisième cas est celui d’une Ivoirienne, agent de santé dans une école, n’ayant pas voyagé à l’extérieur du pays, depuis le début du pays », informe le communiqué.

Émettant l’hypothèse que celle-ci aurait pu contracter la maladie lors des soins par un contact non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaires en février 2020, en France.

Ces trois nouveaux patients sont pris en charge par le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville où ils suivent des soins appropriés.

Leurs états de santé, de même que celui du premier cas détecté mercredi dernier, sont stables et satisfaisants. Dr Aka Aouélé a par ailleurs invité les populations au calme et à la sérénité mais aussi et surtout au respect des mesures de prévention en vigueur.

Ce sont au total 6 pays de la sous-région ouest-africaine en plus de la Côte d'Ivoire qui sont touchés par cette maladié épidémiologique, notamment le Ghana, la Guinée, le Sénégal, le Nigeria et le Togo.