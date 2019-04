Sport : Juventus, Blaise Matuidi " Nous reviendrons plus forts "

Blaise Matuidi supporte mal l'élimination de la Juventus en quarts de finale de la Ligue des champions. Le champion du monde français réserve une surprise à tous les fanatiques de la Juve.

Blaise Matuidi annonce un retour en force de la Juve

Sortie de la Ligue des champions en quarts de finale par l'Ajax d'Amsterdam, l'équipe de la Juventus a du mal à digérer cette élimination. Malgré le grand apport de Cristiano Ronaldo, les Italiens n'ont pu venir à bout du club dirigé par Erik Ten Hag. Cette chute de la Juve a immédiatement fait réagir Blaise Matuidi.

" Nous détestons perdre et nous sommes extrêmement déçus du résultat d'hier. Félicitations à l'Ajax et bonne chance pour la fin de la compétition. Nous reviendrons plus forts et nous avons un titre à gagner ce week-end ", a déclaré le milieu de terrain de Juventus.

Pour lui, l'Ajax mérite amplement sa place en demi-finale. " Il faut saluer l'équipe de l'Ajax, c'est une très grosse équipe. Ils méritent de passer sur les deux matches. Quand on tombe sur plus fort que nous, il faut l'accepter aussi. On a essayé de jouer avec nos forces, mais face à une telle équipe, c'est difficile ", a reconnu l'ex-sociétaire du Paris Sain-Germain.

En quarts de finale, au match aller, la Juventus avait partagé la poire en deux avec l'Ajax (1-1) avant de s'incliner à domicile (2-1).

La Juve éliminée, le titre chute en Bourse

L'élimination de la Juventus en Ligue des champions a des relents financiers. L'équipe de Cristiano Ronaldo et Blaise Matuidi a perdu de la valeur en Bourse. Le mercredi 17 avril 2019, au coup de sifflet final de la rencontre Juventus- Ajax, le titre du club italien a chuté de 17 % à la Bourse de Milan en quelques minutes, selon la presse locale. Les nouvelles ne sont donc pas bonnes pour la Vieille Dame. L'élimination a un arrière-goût qui mettra du temps à disparaître.

C'est le 27 décembre 2018 que le titre du club créé en 1897 a fait son entrée à la Bourse de Milan. Le titre a réalisé une percée farouche à l'annonce de l'arrivée de la star portugaise Cristiano Ronaldo.