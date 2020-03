Ouattara convoque Jean-Louis Billon en urgence: Les raisons

On en sait un peu plus sur la récente rencontre entre le président Alassane Ouattara et le ministre Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la communication et de la propagande.

Toute la vérité sur la rencontre Ouattara-Billon

La rencontre qui a eu lieu, mercredi 18 mars 2020 entre le secrétaire exécutif du PDCI-RDA et le président Alassane Ouattara, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

« Il s’est tenu une rencontre entre le président Ouattara et le Ministre Jean-Louis Billon », confirme une source proche de l’ancien ministre ivoirien des PME.

Selon cette source, cette réunion a porté principalement sur les effets de la pandémie de la maladie à coronavirus sur l’économie ivoirienne.

Et Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, était bel et bien informé de la rencontre entre son filleul et le patron de l’exécutif ivoirien.

À l’écouter, il était question, lors de cette entrevue, de recueillir l’avis de l’ancien ministre Billon sur les répercussions économiques que peuvent avoir les mesures prises récemment par le gouvernement pour endiguer la propagation de la maladie à coronavirus.

« Vous n’êtes pas sans savoir que le groupe SIFCA est le 2e employeur de ce pays et que des répercussions graves sont à prévoir », a fait remarquer notre source.

Rappelant au passage que Jean-Louis Billon est à la tête du groupe (SIFCA), le 2e plus gros employeur du pays, avec 38.000 salariés.

«Cet échange respectueux et cordial entre le Président de la République et un acteur économique de ce poids n’a rien d’extraordinaire », a-t-il rassuré.

«Pas de panique en la demeure. Jean-Louis Billon demeure attaché aux idéaux et à la discipline de son parti, le PDCI RDA. Il demeure un républicain qui répond à une sollicitation du président de la République. L'ampleur de la pandémie a amené le président à recueillir son avis relativement à l'impact sur la croissance et les industries », a clarifié notre informateur.