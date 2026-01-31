L’AES rugit après l’attaque de Niamey

La Confédération des États du Sahel (AES) a réagi à l’attaque survenue à l’aéroport de Niamey. Dans un communiqué en date du 31 janvier 2026, le président Ibrahim Traoré, président en exercice à la tête de la Confédération, a condamné fermement l’attaque contre la base 101. Selon les autorités, l’attaque a fait 20 morts dans le rang des djihadistes et des blessés de part et d’autres.

Niger : l’AES condamne l’attaque de Niamey

Sa réaction était très attendue. Elle est enfin tombée dans la soirée du samedi 31 janvier. La Confédération des États du Sahel s’insurge contre l’attaque perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier en plein coeur de Niamey. Pour le président de la Confédération, il s’agit d’une « agression barbare, préméditée, coordonnée et aveugle ».

Ibrahim Traoré assure qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé. Pour lui, ces actes « s’inscrivent dans une stratégie de déstabilisation ». Il soupçonne des mains invisibles qui entretiendraient cette stratégie de déstabilisation avec des « réseaux de soutiens multiformes, y compris des appuis directs ou indirects, notamment des sponsors étatiques étrangers, dont la responsabilité morale, politique est pleinement engagée ».

Le président de la Confédération n’a pas nommé les soutiens supposés. Contrairement à lui, le président Tiani a clairement accusé le président béninois Patrice Talon, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et le président Emmanuel Macron comme étants des sponsors des assaillants. Ces propos jugés insultants ont suscité la réaction du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches, barbares et indiscriminés, contre non seulement un État membre, mais également la sécurité collective, la stabilité régionale et les efforts communs de paix et de développement déployés par les peuples sahéliens.

La Conférence des États du Sahel a exprimé sa solidarité au peuple nigérien aux autorités du pays. Elle met en garde les auteurs de l’attaque et assure qu’ils répondront de leurs actes. « Les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes ».