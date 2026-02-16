© Bénin : un ex-officier français au cœur d'un procès

Au Bénin, un officier français à la retraite est poursuivi dans une affaire de « fausses attestations ». Ce lundi 16 février 2026, le mis en cause a comparu devant les juges. Il est accusé d’avoir participé à « l’établissement de faux permis de conduire béninois ». Il aurait agi en faveur de connaissances proches. Le procès reprend le 16 mars 2026.

Bénin : un ancien militaire français devant la justice

Arrivé au Bénin pour des raisons professionnelles, un ancien militaire français se retrouve au cœur d’un procès. Il se présente comme un entrepreneur et résident au Bénin depuis trois ans et demi. Selon les dires de l’accusé, son séjour au Bénin devait durer quelques mois selon les termes de son contrat avec une société de la place. Il confie avoir finalement prolongé son séjour.

L’ancien commandant d’une unité des forces spéciales françaises rejette les faits, mais la justice révèle des éléments compromettants. Pour l’établissement des faux documents, le prévenu aurait perçu une commission sur une somme d’environ 150 000 FCFA. « La cour indique également que du matériel informatique ainsi que des vidéos illustrant un processus de fabrication de faux documents auraient été retrouvés à son domicile », rapporte Bip Radio, média béninois basé à Cotonou.

Un autre Français cité dans l’affaire a avoué avoir fait usage d’un faux document. Il a précisé qu’il n’était pas conscient de la fausseté du document. Quant au principal accusé, il détient un permis de conduire ivoirien. Il explique avoir converti son permis français en permis ivoirien lors d’un voyage à Abidjan.