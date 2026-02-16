Abidjan : Jean Christian Konan arrêté pour dénonciation du remblayage de la lagune!

L’activiste Jean Christian Konan, à la pointe de la bataille contre le remblayage de la lagune Ebrié, a été arrêté à Abidjan ce lundi 16 février par la police.

Côte d’Ivoire : les dessous de l’arrestation de Jean Christian Konan

Ces derniers temps, l’activiste Jean Christian Konan a refusé de se taire face au remblayage sauvage qui dénature le plan lagunaire d’Abidjan. Il n’a cessé d’enchaîner des reportages sur terrain ainsi que des publications sur ses réseaux sociaux pour dénoncer cette activité illégale.

Le Ministre des transports, M. Amadou Koné a dû intervenir sur le sujet en annonçant des actions à venir de la justice. Sauf que rien ne se passe. Pendant ce temps les entreprises impliquées dans le remblayage et leurs dirigeants indélicats courent toujours.

Les autres services publics, dont le district d’Abidjan ainsi que la marie de Cocody, disent n’avoir été informés de rien sur cette affaire. Jean Christian Konan a démenti dans une publication cette contre-vérité. Dans son poste, il apporte la preuve de l’information du district d’Abidjan par un collectif d’une centaine de riverains natif de M’Pouto. Dans ce village, un mur a été dressé face à la lagune pour empêcher le regard des riverains sur ces activités illégales.

Qui devrait-on arrêter ?

Ces derniers ont porté plainte au PPEF avant d’écrire à « la Mairie et au District ». Cette plainte n’a connu aucune suite favorable, ce qui a suscité les actions de dénonciation citoyennes.

Pour arrêter cette lutte contre les entreprises engagées dans le remblayage sauvage de la lagune, Jean Christian Konan a été arrêté ce lundi 16 février.

Aucune raison officielle de l’administration judiciaire ivoirienne pour justifier cette arrestation surréaliste d’un activiste engagé dans la protection des biens communs.

Nous y reviendrons.