© Côte d'Ivoire : Jean Christian arrêté, ce que l'on sait

En Côte d’Ivoire, l’activiste et lanceur d’alerte Jean Christian Konan n’est plus libre depuis ce lundi. Il a été interpellé dans la foulée d’une vaste campagne de dénonciation du remblayage de la lagune. Les autorités judiciaires n’ont jusque-là pas communiqué les raisons officielles de cette arrestation, mais les coulisses livrent quelques éléments sur le dossier.

Côte d’Ivoire : pourquoi Jean Christian Konan est arrêté ?

Comme une traînée de poudre, la nouvelle est tombée dans la soirée du lundi. Jean Christian Konan, lanceur d’alerte suivi par plus de 55 000 followers sur Facebook, est aux mains des éléments de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). Une nouvelle qui a suscité des émois sur la toile et un mystère autour des raisons.

De sources proches du dossier, on apprend que plusieurs plaintes pèsent contre l’activiste. Les plaignants seraient pour la plupart des entreprises qui accusent Jean Christian Konan de diffusion de fausses informations. L’activiste serait également cité dans une affaire d’escroquerie portant sur plusieurs millions de francs CFA. Au moins cinq entreprises sont concernées par les plaintes. Des sources évoquent le nom d’une autorité politique parmi les plaignants. L’enquête est toujours en cours avec de nouvelles plaintes qui sont intervenues en janvier 2026 et février 2026.

Ce qui intrigue, c’est le timing de l’interpellation. Le lanceur d’alerte est arrêté alors qu’il a lancé depuis quelques jours une campagne de dénonciation contre le remblayage de la lagune. Avant ça, il avait abordé plusieurs autres sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens. Très suivi, il ose et dénonce sans gants. Dans cette mission de dénonciation où il attire l’attention des autorités, certaines personnalités et entreprises se sentent visées. C’est certainement ce qui lui attire la foudre.