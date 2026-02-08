Décès de Léopoldine Coffie : condoléances de Tidjane Thiam

Le décès brutal de Léopoldine Coffie créé une grande perte pour le PDCI-RDA. Le président du parti, Tidjane Thiam, a reconnu les mérites de l’illustre disparu en rappelant ses qualités. Il a présenté ses condoléances et invité les militants à rester en union de prière.

PDCI-RDA : Tidjane Thiam salue la mémoire de Léopoldine Coffie

Tidjane Thiam annonce officiellement le décès de Léopoldine Coffie aux militants du PDCI-RDA. Vice-présidente du parti jusqu’à sa mort, Léopoldine Coffie était une figure emblématique du plus grand parti d’opposition. « Pilier de notre formation politique, elle fut l’une des dépositaires les plus engagées de l’héritage des Présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié », a rappelé Tidjane Thiam.

Le PDCI-RDA perd en elle, une militante engagée et courageuse, alliant des qualités humaines tout à fait exceptionnelles, à une intelligence et une compétence remarquables.

Tidjane Thiam reconnaît la grandeur d’esprit de Léopoldine Coffie qui faisait preuve d’une grande humilité. Il a rappelé son combat pour les femmes dont elle a défendu la cause jusqu’à ses derniers jours. « Je sais que nos vaillantes femmes sauront lui exprimer leur gratitude et lui rendre l’hommage qu’elle mérite dans les jours et les semaines qui viennent », a-t-il indiqué.

Le président du PDCI-RDA présente ses condoléances du parti à la famille éplorée et aux proches de la défunte. « J’invite chacun au recueillement, à la prière et à l’unité, dans le respect de la mémoire de cette grande figure du PDCI-RDA.Une grande dame nous a quittés. Nous sommes tous orphelins ce soir », a écrit Tidjane Thiam dans un communiqué.

