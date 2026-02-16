© Affaire Epstein : la justice va-t-elle interroger Nina Keita, nièce d'ADO ?

Nina Keita, nièce d’Alassane Ouattara (ADO), est au cœur des interrogations depuis les révélations de l’affaire Jeffrey Epstein. Des documents publics ont révélé des échanges de correspondances entre la nièce du président ivoirien et le financier américain Jeffrey Epstein. L’affaire suscite des remous compte tenu des faits reprochés à l’homme d’affaires. Il est condamné pour incitation à la prostitution de mineurs et qualifié de délinquant sexuel. La justice va-t-elle s’intéresser à ces correspondances entre Nina Keita et Epstein ?

Affaire Epstein : Nina Keita sera-t-elle appelée à s’expliquer ?

Dans un entretien accordé à RFI, le président de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme, Willy Neth, souhaite que des vérifications soient faites dans ce dossier. Pour lui, dans une affaire de cette envergure, il apparaît nécessaire de « vérifier les faits avec rigueur et sans considération des personnes impliquées ». Pour ce défenseur des droits de l’homme, il s’agit de mettre fin aux rumeurs et d’éviter une « condamnation anticipée ».

« Si des indices crédibles existent, qu’un lien avec la Côte d’Ivoire est établi, il est normal, voire indiqué, que l’autorité judiciaire se saisisse du dossier », a-t-il indiqué. Il précise que l’action judiciaire ne doit pas s’inviter dans le débat « sous la pression médiatique », mais par le souci de « vérifier les faits ». « La recherche de la vérité exige une certaine méthodologie et une certaine rigueur qui doivent respecter les droits de toutes les parties », a précisé Willy Neth.

Selon les informations qui ont fuité, Nina Keita aurait joué un rôle important dans les déplacements de Jeffrey Epstein en Côte d’Ivoire. Elle aurait été en première ligne des rencontres tenues entre Epstein et certaines autorités, « mais aussi avec au moins une femme de 25 ans à Paris en 2011 », rapporte RFI.

Née le 1ᵉʳ février 1982 à Abidjan, Nina Keïta a été d’abord mannequin, avant de faire son entrée dans l’administration. En juin 2019, elle est devenue Directrice générale adjointe de la Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI).