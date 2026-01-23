© Groupe parlementaire "Solidarité" : Guillaume Gbato définit sa priorité

La Côte d’Ivoire est déjà entrée dans une nouvelle ère parlementaire avec l’ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle législature à l’Assemblée nationale. Cette session avait été marquée par la mise en place des groupes parlementaires, dont celui dénommé « Solidarité », composé de députés indépendants et présidé par l’honorable Guillaume Gbato. Ce dernier a déjà dévoilé sa priorité.

Côte d’Ivoire : à la tête du groupe parlementaire « Solidarité », Guillaume Gbato dévoile son objectif

En Côte d’Ivoire, Guillaume Gbato a été élu député de la circonscription de Danané. Abordé au téléphone par le média ivoirien Linfodrome, il a tenu à exprimer sa gratitude à ses collègues députés qui ont fait le choix d’intégrer ce nouveau groupe parlementaire. « Je tiens d’abord à les féliciter et à les remercier. Ils ont fait preuve d’un véritable esprit de construction. Le principal défi sera celui du travail parlementaire. Nous attendons la mise en place des organes de l’Assemblée ainsi que la publication du calendrier des travaux afin de mieux nous organiser et participer efficacement aux débats », a-t-il déclaré.

Pour Guillaume Gbato, président du groupe « Solidarité », les débats parlementaires à venir doivent être fructueux, constructifs et orientés vers l’intérêt général, au service de la Côte d’Ivoire et des différentes circonscriptions représentées.

Se livrant sur les attentes des populations vis-à-vis de ce nouveau groupe parlementaire, l’honorable Guillaume Gbato s’est montré rassurant : « Ce groupe jouera pleinement son rôle. Nous n’en doutons pas, au regard de la qualité des honorables députés qui le composent. Il sera un véritable atout pour notre Parlement, en termes de diversité d’opinions, de construction efficace de l’action parlementaire et de renforcement de la démocratie. »

Le groupe parlementaire « Solidarité » est actuellement composé de neuf députés. Il pourrait voir ses rangs s’étoffer dans les prochains jours. Guillaume Gbato se dit par ailleurs entièrement disposé à travailler en étroite collaboration avec le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Patrick Achi, dans un esprit de loyauté et de responsabilité.