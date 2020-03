Abel Djohoré (RHDP) menace Mabri Toikeusse et cogne Kandia Camara

Le député de la circonscription de Ouaragayo-Bayota, Abel Djohoré, s’est autoproclamé, vendredi, directeur de campagne d’Amadou Gon Coulibaly, pour les prochaines élections présidentielles.

Abel Djohoré: ''J’ai été le premier à dire qu’Amadou Gon sera le candidat"

Le député de la circonscription de Ouragayo-Bayota s’est autoproclamé vendredi, directeur de campagne du candidat du Rhdp, Amadou Gon Coulibaly, aux élections présidentielles d'Octobre 2020.

Un poste qu’il dit amplement mériter pour avoir été le premier à prédire la candidature du Premier ministre ivoirien.

«Le Conseil Politique a choisi Amadou Gon comme candidat des élections présidentielles d'Octobre 2021. Cela va dans le sens que nous avons toujours prôné parce que nous avons reconnu les qualités de l’homme. Il y a plus d’un an que nous avons avancé que, si le président Ouattara n’était pas partant pour les élections présidentielles, le candidat du Rhdp sera le Premier ministre Amadou Gon, fidèle parmi les fidèles, technocrate rompu en la matière. Nous avons donc fait cette prédiction politique, et c’est une joie pour nous (…) C’est donc en cela que je me proclame directeur de campagne du Premier ministre Amadou Gon. J’ai été le premier à dire qu’il sera le candidat. Donc c’est mon affaire. Et puis, on va me donner", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse qu’il a animée vendredi à Cocody.

Par ailleurs, le député Abel Djohoré est revenu sur les manifestations contre l’opération payante de l’établissement de la nouvelle Carte nationale d’identité (CNI) qui ont eu lieu à Gagnoa, localité dont-il est originaire.

Informant avoir pris contact avec les jeunes manifestants afin de trouver des solutions diplomatiques, le député Abel Djohoré, faisant allusion à la ministre Kandia Kamara, a fait savoir qu’il n’apprécie pas du tout le fait que certains responsables du RHDP, se rendent à Gagnoa sans prendre la peine de l’aviser.

‘’Ce qu’ils ne peuvent pas accepter chez eux, c’est ce qu’ils font à Gagnoa. C’est-à-dire n'importe qui les appelle à Gagnoa, et ils se lèvent, ils vont à Gagnoa, sans même aviser les responsables politiques de Gagnoa qui sont sur le terrain. Il faut qu’on se respecte (...) Moi je ne peux pas aller à Gbon chez la ministre Kandia Kamara sans l’aviser au départ‘’, a-t-il martelé.

Abel Djohoré a déconseillé à Mabri Toikeusse de mettre les pieds à Gagnoa. ‘’Il parait que le président Mabri sera à Gagnoa bientôt (...) Je ne conseille pas au président Mabri d’aller à Gagnoa. Ce ne sont pas des espaces géographiques qui lui manquent pour s’exprimer. Il est de Zonhou-Hounien; qu’il aille s’exprimer là-bas", a-t-il soutenu.