Candidature de Gon Coulibaly : Adjoumani fait une grosse confidence

Amadou Gon Coulibaly apparait de plus en plus comme le cheval choisi par Alassane Ouattara pour porter les couleurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, à la présidentielle 2020. En effet, l'actuel président ivoirien, précisent certaines sources, a décidé de se retirer à la fin de son second mandat en octobre 2020. Mais le chef de l'État entend livrer sa position en juillet prochain. Avant cette date, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable, a livré des confidences sur le choix porté sur le chef du gouvernement.

Que pense Adjoumani de la candidature de Gon Coulibaly ?

Courant janvier 2020, Alassane Ouattara a confié à la chaine anglaise BBC qu'il se prononcerait sur sa probable candidature à la présidentielle d'octobre 2020 en juillet prochain. "Alassane Ouattara n'a pas pris de décision. Il a dit qu'il prendra sa décision d'ici le mois de juillet. Parce que la constitution me l'autorise", a-t-il soutenu.

Pour le numéro un ivoirien, il n'est point besoin de se précipiter pour s'exprimer sur son avenir politique. "Pourquoi voulez-vous que je me précipite pour dire que je suis candidat ? Je suis à la tâche. Je fais mon travail au quotidien. Je suis au bureau tous les jours. C'est ce qui rassure les Ivoiriens. C'est ce qui rassure la communauté internationale", a poursuivi le chef de l'État.

Pendant ce temps, des informations circulent sur le retrait d' Alassane Ouattara au profit d'Amadou Gon Coulibaly. L'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) se serait donc résolu à passer la main à son Premier ministre. Interrogé par Jeune Afrique, Kobenan Kouassi Adjoumani a livré sa position sur la candidature de Gon Coulibaly sous les couleurs du RHDP.

"Quelqu'un qui est Premier ministre, qui fait un travail remarquable et qui est sur tous les chantiers a évidemment le bon profil. Amadou Gon est sur le terrain en permanence. Partout où il va, les gens sont mobilisés. S'il est désigné candidat, tout le RHDP sera derrière lui pour le faire gagner", a lâché le porte-parole des houphouëtistes.