2020 : Des jeunes du RHDP, s'insurgent contre le choix d' Amadou Gon

Le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle de 2020, fait l'objet de vives critiques au sein de la famille politique du président Alassane Ouattara. Traoré Seydou et le bureau exécutif de la Jeunesse Mabri Toikeusse (JMT) dénoncent l'absence de consensus dans la décision sortie du Conseil politique du jeudi 12 mars dernier.

Après la décision du Conseil politique du RHDP de faire d'Amadou Gon Coulibaly son candidat au prochain scrutin présidentiel de 2020, le plus dur semble commencer pour le parti d’Alassane Ouattara: relever le défi de l'union et de la cohésion au sein de la coalition. Dans une déclaration dont copie nous a été transmise, Traoré Seydou et ses camarades membres de la Jeunesse Mabri Toikeusse, s’insurgent contre le mode de désignation du Premier ministre.

Pour eux, l’organisation de primaires, aurait été la voie la plus démocratique pour opérer un choix aussi important. Selon le président de la JMT, il était impératif, pour une telle décision, qu’il puisse exister un conclave véritable entre le présidium et la direction du parti unifié. Lequel conclave aurait découlé sur une position clarifiée de tous les potentiels candidats aux élections présidentielles d'octobre 2020 en vue d'aboutir à un consensus ou à des primaires nobles et faire sortir le choix de la majorité exprimée.

« Cela aurait respecté les normes d'une véritable démocratie en matière politique », a-t-il ajouté. Prenant acte de la décision « non-consensuelle » prise le 12 mars dernier, le Bureau exécutif national de la JMT n’en demeure pas moins convaincu que le ministre Albert Mabri Toikeusse reste le meilleur choix après la décision du président Alassane Ouattara de se retirer de la course.

«Notre mentor reste et demeure le 2e vice-président du RHDP, avec une portée juridique et politique qui doit faire de lui l'ultime représentant du RHDP aux élections présidentielles à venir bien entendu suite au retrait du président Alassane Ouattara », a déclaré le BEN de la JMT.

Puis Traoré Seydou de réitérer la fidélité et la loyauté de son mouvement au président de l'UDPCI. «Nous, jeunes de la Jeunesse Mabri Toikeusse, nous sommes optimistes et en accord avec notre mentor, sa décision et sa position finale sera la nôtre car pour nous, 2020, c'est ATM (Albert Mabri Toikeusse) avec une véritable démocratie non-sectaire et loin des émotions dans les choix politiques ».