RHDP: Après le choix de Gon, qui veut tuer Mabri Toikeusse ?

Albert Mabri Toikeusse est depuis quelques temps dans le viseur de certains tenors du RHDP (parti au pouvoir) depuis qu’il a osé s’opposer au choix du Premier ministre Amadou Gon comme candidat du parti à la présidentielle d’octobre 2020.

RHDP: Vers un assassinat programmé de Mabri Toikeusse?

Le jeudi 12 mars 2020, Abdallah Mabri Toikeusse a surpris plus d’un lors du Conseil politique du RHDP qui se tenait à Sofitel Hôtel Ivoire en présence du chef de l’Etat Alassane Ouattara. Ce jour là en effet, tout le gotha du parti au pouvoir était présent pour non seulement féliciter le Président Ouattara après sa décision de se retirer de la course à la présidentielle, mais aussi pour désigner son probable successeur.

Comme il fallait s’y attendre, l’actuel chef du gouvernement et bras droit d’Alassane Ouattara a été choisi à l’unanimité par les différents intervenants, dans une salle surchauffée par des militants acquis à la cause d’Amadou Gon Coulibaly. « Pour moi, après ADO, c’est Amadou Gon Coulibaly. Je suis persuadé qu’Amadou Gon Coulibaly est le mieux placé pour assurer la relève », a déclaré le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.

Même si le choix de Gon Coulibaly a été plus tard validé par le Président Ouattara, cela n’a pas empêché Albert Mabri Toikeusse d’exhorter le chef de l’Etat à poursuivre le dialogue en vue de trouver un choix beaucoup plus consensuel.

« Je suis un homme de conviction et je préfère dire ce que je pense. Monsieur le Président, vous êtes le fils du Président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné le dialogue. Nous nous appuierons sur le dialogue pour régler nos divergences. Ne prenons pas des engagements d’une heure dans une salle, qui par la suite, ne reflèteront pas la réalité sur le terrain. Faites donc comme Félix Houphouët-Boigny. Travaillez à nous mettre en équipe », a-t-il lâché.

Crime de lèse-majesté commis par Mabri Toikeusse?

Depuis ces évènements, les choses semblent s’enchainer autour du leader de l’UDPCI. Après la conférence de presse animée par un groupe de cadres issus de son parti, conduits par l’ancien ministre Albert Flindé, qui se désolidarisent de lui, c’était le tour jeudi d’un journal proche du RHDP d’accuser le Ministre de l’Enseignement supérieur, de préparer une insurrection armée depuis l’ouest de la Côte d’Ivoire.

« Mabri Toikeusse prépare une insurrection meurtrière depuis Danané», a barré à sa Une ce canard. Des accusations graves que prennent très au sérieux les proches de Mabri Toikeusse. Selon Laurrain ledou, la situation actuelle que vit son leader n’est pas tellement différente de celle subie par le Président Robert Guei, ex Chef d'État et Fondateur de l'UDPCI, assassiné le 19 septembre 2002 ‘’parce que livré à la mort par des politiques sur base de mensonge et de calomnie grave’’.

« Le fait marquant dans cette tragédie, c'est le rôle stratégique joué par les médias (presse nationale et internationale) qui consistait à préparer l'esprit de l'opinion et surtout à faire accepter par tous que le général Robert Guei était effectivement le principal instigateur de la tentative de coup d'État muée en rébellion armée en 2002. Certains ivoiriens ont naïvement dansé à la l'annonce de l'assassinat du leader de l'UDPCI considéré à tort comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire », a-t-il déploré.

Selon lui, toute cette cabale est mise en oeuvre parce qu’Albert Mabri Toikeusse a réussi à reconstruire l’UDPCI, à redorer l'image du parti au plan national et international, et à avoir une assise nationale qui fait de lui un prétendant sérieux pour la course à la succession au Président Ouattara.

« Il est plus que nécessaire de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui pourrait être assimilé au processus d'assassinat du Président Dr Abdallah Toikeusse Mabri enclenché par ce journal afin de préparer l'esprit des Ivoiriens et justifier cette sale besogne comme ce fût le cas pour le Président Robert Guei sous l'ancien régime en 2002 », a-t-il interpellé.