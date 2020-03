Covid-19: Un danger guette les malades, ce qui se prépare

La plateforme des syndicats de la Santé et syndicats associés, a menacé, dimanche 29 mars 2020, d’entrer en grève dans 72 h pour réclamer de meilleures conditions de travail en cette période de guerre contre la pandémie du Covid-19.

Lutte contre le Covid-19: Les agents de santé menacent de paralyser les hôpitaux d'ici 72 h

En Côte d’Ivoire, les agents de santé ont menacé de paralyser, dans 72 h les hôpitaux ivoiriens pour revendiquer de meilleures conditions de travail en cette période de lutte contre la propagation du Covid-19.

C’était lors d’une conférence de presse animée, dimanche 29 mars 2020 à Abidjan. La plateforme des syndicats de la santé et syndicats associés, dénonce en effet le manque criard de matériels et l'absence de primes de risques pour les agents engagés dans la lutte contre la pandémie du covid-19.

«Nous avons constaté : un manque criard de matériels élémentaires depuis les ESPC au niveau 3 de notre système sanitaire dans la plupart de nos structures depuis le debut de cette crise, l’absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini », ont-ils dénoncé lors de leur déclaration relayée en direct sur les réseaux sociaux.

Les agents de santé ont fait également mention de l’absence d’un cadre de motivation des agents de santé, engagés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

«Nous exigeons l’instauration de primes de risque et de motivation particulières pour les agents engagés dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 », ont-ils argué non sans faire cas de la situation des agents contractuels, qui reste sans salaires depuis 6 mois.

Poursuivant, les agents de santé souhaitent la construction d’un local devant recevoir les malades à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon, ainsi que la définition d’un circuit clair de suivi du malade.

La disponibilité des consommables, masques, gants, alcool, gel hydro, javel, système de lavage complet des mains font également partie de leurs doléances. La Côte d’Ivoire compte à ce jour 140 cas de patients testés positifs au Covid-19.