PPA-CI : Stéphane Kipré risque-t-il la radiation ?

Élu député, Stéphane Kipré est visé par une procédure disciplinaire au PPA-CI, dont il est devenu membre simple depuis sa révocation. En effet, il fait partie des nombreux cadres du parti qui ont décidé de participer aux élections législatives malgré le boycott annoncé par le PPA-CI. Ils avaient été tous révoqués de leurs postes de responsabilités. Mais Laurent Gbagbo ne compte pas en rester là.

PPA-CI : Laurent Gbagbo dresse le Conseil de discipline contre Stéphane Kipré et Cie

Au PPA-CI, le Conseil de discipline va décider du sort de tous les cadres révoqués pour « indiscipline ». Lors de la réunion du Comité central tenue le samedi 24 janvier 2026, Laurent Gbagbo s’est montré ferme sur le sujet. « Il a demandé au Conseil de discipline d’agir avec diligence et dans le strict respect des textes en vigueur en la matière ». Déjà révoqués et réduits à de simples membres, Stéphane Kipré, Arthur Dalli, Blaise Lasme et tous les autres concernés risquent une sanction lourde allant à la radiation.

À travers cette situation, Laurent Gbagbo veut clairement passer un message fort. Pour lui, il n’est pas possible de tolérer le comportement d’un militant qui viole une consigne du parti. Pour l’ancien président de la République, « celui qui n’apprend pas, dans l’opposition, à se conformer aux règles établies par les statuts et le règlement intérieur de son parti ne respectera pas la Constitution et les lois de la République lorsqu’il arrivera au pouvoir ».

Il faut souligner que Stéphane Kipré, qui partage des relations particulières avec Laurent Gbagbo, est le seul dissident élu. Dans le rang des indépendants, il a remporté la bataille électorale dans le Haut-Sassandra avec 55,42 % des suffrages exprimés. À l’Assemblée nationale, il est élu président du Groupe parlementaire AGIR, qui regroupe des députés indépendants.

Selon certains observateurs, sa présence à l’Assemblée nationale pourrait être exploitée positivement par le PPA-CI, qui officiellement y est absent. Ceux qui soutiennent cette opinion pensent que Laurent Gbagbo devrait reconsidérer sa position et œuvrer pour une réintégration apaisée de Stéphane Kipré.