Côte d’Ivoire : Le nouveau président de l’Assemblée Nationale connu à cette date

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : Le nouveau président de l'Assemblée Nationale connu à cette date
© Côte d'Ivoire : Le nouveau président de l'Assemblée Nationale connu à cette date

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée Nationale va ouvrir sa nouvelle législature. Les députés doivent élire leur nouveau président, une fonction clé pour la stabilité institutionnelle du pays.

Côte d’Ivoire : L’Assemblée Nationale désigne son président vendredi

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée Nationale ouvre cette semaine sa troisième législature sous la Troisième République. Les députés, issus des élections du 27 décembre dernier, se réunissent ce vendredi 16 janvier 2026 à Abidjan pour désigner celui ou celle qui présidera l’hémicycle pour les prochaines années. Une étape institutionnelle majeure dans le paysage politique ivoirien.

D’après le communiqué du secrétariat général, rendu public ce mardi 13 janvier 2026, le doyen d’âge Mamadou Diawara a convoqué l’ensemble des élus pour une séance inaugurale prévue à neuf heures au Palais de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour est unique et décisif. Il s’agit de l’élection du président de l’institution.

Côte d’Ivoire : le PDCI dans le prochain gouvernement ?
Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi déposé en prison
Côte d’Ivoire : élu député, Augustin Thiam renonce à son siège
Double scrutin au Bénin : un faible taux de participation redouté

Tous les députés sont donc appelés à « prendre toutes les dispositions utiles pour être présents », insiste le secrétariat général de l’Assemblée. Ce scrutin interne, premier acte politique de la nouvelle législature, donnera le ton pour la mandature qui s’ouvre. L’élection se fera à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés lors de la première séance, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Le président élu pendant cinq ans, aura à piloter les travaux parlementaires, organiser les débats et représenter l’institution, dans un contexte politique marqué par une recomposition des forces après les dernières élections législatives largement remportées par le parti au pouvoir, le RHDP. Pour l’heure, aucun candidat n’a été officiellement dévoilé. Mais, dans un hémicycle où la majorité présidentielle du RHDP domine largement, il est pratiquement acquis que le futur président de l’Assemblée nationale sera issu de ses rangs.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026