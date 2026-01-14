© Côte d'Ivoire : Le nouveau président de l'Assemblée Nationale connu à cette date

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée Nationale va ouvrir sa nouvelle législature. Les députés doivent élire leur nouveau président, une fonction clé pour la stabilité institutionnelle du pays.

Côte d’Ivoire : L’Assemblée Nationale désigne son président vendredi

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée Nationale ouvre cette semaine sa troisième législature sous la Troisième République. Les députés, issus des élections du 27 décembre dernier, se réunissent ce vendredi 16 janvier 2026 à Abidjan pour désigner celui ou celle qui présidera l’hémicycle pour les prochaines années. Une étape institutionnelle majeure dans le paysage politique ivoirien.

D’après le communiqué du secrétariat général, rendu public ce mardi 13 janvier 2026, le doyen d’âge Mamadou Diawara a convoqué l’ensemble des élus pour une séance inaugurale prévue à neuf heures au Palais de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour est unique et décisif. Il s’agit de l’élection du président de l’institution.

Tous les députés sont donc appelés à « prendre toutes les dispositions utiles pour être présents », insiste le secrétariat général de l’Assemblée. Ce scrutin interne, premier acte politique de la nouvelle législature, donnera le ton pour la mandature qui s’ouvre. L’élection se fera à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés lors de la première séance, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Le président élu pendant cinq ans, aura à piloter les travaux parlementaires, organiser les débats et représenter l’institution, dans un contexte politique marqué par une recomposition des forces après les dernières élections législatives largement remportées par le parti au pouvoir, le RHDP. Pour l’heure, aucun candidat n’a été officiellement dévoilé. Mais, dans un hémicycle où la majorité présidentielle du RHDP domine largement, il est pratiquement acquis que le futur président de l’Assemblée nationale sera issu de ses rangs.