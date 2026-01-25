© Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara définit l'objectif du nouveau gouvernement

En Côte d’Ivoire, deux jours seulement après la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement est déjà connue. Le tout premier Conseil des ministres de ce nouvel exécutif s’est tenu ce samedi 25 janvier 2026 au palais de la Présidence. Le Président Alassane Ouattara en a profité pour dévoiler ses priorités.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara priorise la couverture totale en eau et en électricité

Le nouveau gouvernement de la Côte d’Ivoire a été dévoilée vendredi dernier. Il compte 34 ministres dont quatre ministres délégués, avec la création d’un poste de vice-Premier ministre. Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement, c’est déjà la rentrée pour la trentaine de ministres, dont six femmes. Une première réunion de prise de contact, présidée par le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara a eu lieu ce samedi 24 janvier 2026.

Au nom de la nouvelle équipe, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a exprimé sa « gratitude » au président de la République pour « cette marque de très grande confiance ». Il a engagé l’ensemble des ministres à mettre en œuvre le Programme national de développement 2026-2030, avec une exigence de résultats. « Le gouvernement travaillera à définir les livrables concrets par ministère, de sorte à faciliter le suivi des projets devant concourir à leur réalisation. Le gouvernement s’engage à faire de la qualité du service rendu aux citoyens une priorité. », a déclaré Robert Beugré Mambé.

Le Président Alassane Ouattara a lui, rappelé les priorités de l’action gouvernementale. Il s’agit de maintenir une dynamique soutenue de développement, préserver la sécurité et la cohésion nationale, mais aussi accélérer l’accès aux services essentiels. « Il nous faut, en vue d’atteindre notre objectif de couverture totale du pays en eau et en électricité, recenser la localité encore couverte ainsi que les besoins d’extension, afin de planifier les efforts qui restent à consentir. », a exigé le président.

Pour rappel, ce nouveau gouvernement de la Côte d’Ivoire enregistre cinq entrants et quatre sortants. Ces derniers sont appelés à d’autres fonctions, qui seront précisées dès ce lundi matin.