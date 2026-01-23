Données statistiques sociales : la Côte d’Ivoire mobilise 1,95 milliard FCFA

En Côte d’Ivoire, le gouvernement à travers le ministère de l’Économie, du Plan et du Développement, a renforcé son dispositif de production de données statistiques sociales avec la préparation de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2026. Le coût global est estimé à 1,95 milliard FCFA. Une opération qui bénéficie d’un appui financier de 846 millions FCFA du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), représentant 43,6 % du budget total.

Côte d’Ivoire : données des femmes et enfants, le gouvernement mobilise 1,95 milliard FCFA

En Côte d’Ivoire, l’annonce du renforcement du dispositif de production de données statistiques sociales a été faite ce jeudi 22 janvier 2026. C’était lors d’une séance de travail entre la ministre de l’Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, et le représentant résident de l’UNICEF en Côte d’Ivoire, Jean-François Basse. La rencontre a permis de réaffirmer l’engagement commun des deux parties à soutenir une planification du développement fondée sur des données fiables et actualisées.

La MICS 2026 constitue en effet, la principale source de données statistiques nationales sur la situation des femmes, des enfants et des adolescents. Elle couvre des secteurs essentiels tels que la santé, la nutrition, l’éducation, la protection de l’enfance, l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi que l’inclusion sociale.

À travers cette enquête, la Côte d’Ivoire vise à disposer d’indicateurs désagrégés, comparables et conformes aux standards internationaux, afin d’évaluer les progrès réalisés et d’ajuster les politiques publiques. « Ces données permettront à l’ensemble des acteurs qui accompagnent l’État ivoirien d’apprécier les indicateurs et de voir comment ajuster les programmes », a expliqué Jean-François Basse.

La ministre Nialé Kaba a de son côté, insisté sur le rôle central de son département dans la coordination de cette enquête, qui s’inscrit dans la vision gouvernementale de renforcement du système statistique national, dans un contexte de rationalisation des ressources. La ministre a également salué l’appui technique et financier de l’UNICEF, rappelant que l’agence onusienne demeure un partenaire clé de la Côte d’Ivoire dans la conduite des enquêtes MICS. « L’UNICEF finance près de 44 % de cette enquête, à un moment où l’aide internationale est en recul. Il continue ainsi de tenir toute sa place dans la coopération multilatérale », a-t-elle souligné.