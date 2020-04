Covid-19: Record de contaminations ce lundi en Côte d'Ivoire, 323 cas

En Côte d’Ivoire, le nombre total de patients testés positifs au Covid-19 est passé de 261 à 323 ce lundi 6 avril 2020. 62 nouveaux cas de malades, ont ainsi été testés positifs au coronavirus, pour cette seule journée.

Covid-19 : La Côte d'Ivoire enregistre son plus fort taux de contaminations, ce lundi

Le taux de personnes testées positives au coronavirus a connu un bond fulgurant pour cette seule journée du lundi 6 avril 2020.

Pr Samba Mamadou, directeur général de la Santé, a annoncé, dans le traditionnel point quotidien de la situation, 62 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant ainsi à 323, le nombre total de personnes déclarées positives.

La ville d' Abidjan enregistre à elle seule 58 cas d’infections répartis pour la plupart dans les districts sanitaires de Cocody, Bingerville, Treichville et Marcory.

Les 4 cas restants ont été recensés à Adiaké, dans le sud-est du pays. « Cependant, il existe des cas positifs dans plusieurs autres communes de la ville d'Abidjan », a ajouté le directeur général de la Santé.

L’on note par ailleurs, quatre nouvelles guérisons, portant à 41, le nombre total, et toujours 3 décès. Avant ce lundi, le pays ne comptait que 261 cas de personnes infectées dont 37 cas de guérisons.

Face à cette situation préoccupante, au fil des jours, le collaborateur du ministre Aka Aouélé a recommandé aux populations, le port du masque à chacun de leurs déplacements.

«Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements », a-t-il recommandé.

Non sans conseiller les uns et les autres, surtout ceux présentant des maladies chroniques, au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.

« C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques, qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi, de réduire votre déplacement le plus possible, voire rester à la maison », a appelé Pr Samba Mamadou.