Covid-19 : Comment Ouattara et Gon préparent le conseil des ministres

Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly sont en plein préparatifs des prochains Conseil de ministres et Conseil national de sécurité. Cependant, à cause du Covid-19, le Président ivoirien et son Premier ministre ont préféré se parler via les écrans.

Alassane Ouattara et Amadou Gon en vidéoconférence

À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire traverse une crise sanitaire sans précédent. À en croire le ministère ivoirien de la Santé, le dernier bilan du coronavirus est de 323 cas de contamination, 41 guéris et 3 décès.

Aussi, pour éviter que cette pneumonie virale se propage davantage, les autorités ivoiriennes ont édicté un certain nombre de mesures sécuritaires et sanitaires, dont la stricte observation permettra assurément de casser la chaîne de la maladie.

Outre l'isolement de la ville d'Abidjan, le gouvernement a recommandé aux populations de sortir de chez elles de moins en moins pour éviter d'être contaminées.

Aux entreprises qui le peuvent, il a également été suggéré de privilégier le télétravail pour continuer leurs activités.

Aussi, le Président Alassane Ouattara et le chef du Gouvernement Amadou Gon Coulibaly, en prélude au Conseil des Ministres du mercredi 8 avril ainsi que le Conseil National de Sécurité du jeudi 9 avril, ont eu une séance de travail en visioconférence, ce mardi matin, faisant par ailleurs le point de situation sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Notons que le Premier ministre Amadou Gon revient de 14 jours de confinement après avoir côtoyé une personne déclarée par la suite infectée du coronavirus.

Le ministre d'État, ministre de la Défense Hamed Bakayoko a indiqué, lundi, avoir été contrôlé positif au coronavirus. Il a, par conséquent, été placé en quarantaine.