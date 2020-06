Après la nomination des secrétaires régionaux : Mabri a des problèmes

Dans une décision tombée le jeudi 4 juin 2020, Albert Mabri Toikeusse annonçait la nomination des membres des secrétariats régionaux. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) venait ainsi de donner un nouveau souffle au parti fondé par feu le général Robert Guei. Mais au lendemain de cette décision de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un cadre se dresse contre la nouvelle mesure.

Un cadre de l'UDPCI se rebelle contre Mabri Toikeusse

Jeudi 4 juin 2020, on a appris qu'Albert Mabri Toikeusse a procédé à la nomination des membres des secrétariats généraux de son parti politique. La décision du président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire touche 35 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Seulement un jour après, contre toute attente, l'une des personnalités de l'UPDCI venant d'être nommée a publiquement désavoué Mabri Toikeusse. Il s'agit de Marcel Youpeh, porté à la tête de la région du Cavally, en qualité de secrétaire régional adjoint. Selon le vice-président du Conseil régional de ladite région, il n'est point question pour lui de faire partie de ce "commando" du sieur Mabri.

"Nous avons tous été élus sous la bannière de ce parti grâce auquel notre région se développe. Je suis RHDP et j’ai confiance en mon parti. Je ne suis plus militant de l’UDPCI. Je n’ai jamais été informé ou consulté pour avoir mon avis. Je n’ai jamais été contacté ; je leur aurais dit que je suis militant du RHDP qui m’a nommé comme vice-président du Conseil régional au sein duquel je travaille au développement de la région, aux côtés de la ministre Anne Ouloto, qui en assure la présidence", a déclaré Marcel Youpeh dont les propos sont cités par nos confrères de lintelligentdabidjan.info. Albert Mabri Toikeusse, limogé du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly, essuie un refus catégorique de la part de ce cadre de l'UDPCI et voit son autorité ainsi bafouée.