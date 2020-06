Guillaume Soro : « Jupiter rend fou celui qu’il veut perdre ! »

Guillaume Soro profite de ses exhortations hebdomadaires à la communauté musulmane, les vendredis, pour adresser des messages à tous ses compatriotes. Vendredi 5 juin 2020, le président de GPS n'a pas dérogé à la tradition en lançant des piques à peine voilées à ses adversaires.

Guillaume Soro : « L’humain devient maudit par ses propres actes »

Guillaume Soro a maille à partir avec le pouvoir d'Abidjan. Refoulé de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le 23 décembre 2019, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a été condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une affaire de « recel de détournement de deniers publics » et s'est vu privé de ses droits civiques pour cinq années.

Et pourtant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) avait recommandé, dans une ordonnance du 22 avril, aux autorités ivoiriennes de suspendre toutes poursuites contre le président de Générations et peuples solidaires (GPS) et ses compagnons.

Retranché à Paris, où il vit en exil depuis environ six mois, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne reste engagé pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Mobilisant par ailleurs ses troupes à adhérer massivement à son mouvement politique.

À la communauté musulmane, dont il est de plus en plus proche, bien qu'étant de confession chrétienne, le Député de Ferkessédougou vient à nouveau de faire un prêche sur la sourate Al-Isra, en son 46e verset :

« Nous avons mis les voiles sur leurs cœurs, de sorte qu’ils ne comprennent pas : et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Qur’an, tu évoques Ton Seigneur l’Unique, ils tournent le dos par répulsion. »

À la lueur de ce passage coranique, Soro Kigbafori Guillaume fait cette interprétation : « Dieu a accordé à l’homme la liberté de choisir entre le Bien et le mal. Lorsque l’homme choisit le Bien, Dieu lui ouvre l’âme et l’esprit, afin qu’il reçoive davantage de bénédictions. Mais c’est quand l’homme lui-même choisit le mal et rejette le Bien divin qu’en retour, Dieu lui ferme le cœur et les oreilles. IL perd ainsi la connaissance et la reconnaissance de Dieu. On tourne le dos à Dieu dès lors qu’on lui ferme notre cœur. L’humain devient maudit par ses propres actes, par son propre état d’esprit, et non par la vengeance supposée de Dieu. » Il en est ainsi arrivé à cette conclusion : « Jupiter rend fou celui qu’il veut perdre ! »

L'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) attire par ailleurs l'attention de ses compatriotes sur « l’importance de la repentance, du pardon, de la réconciliation, de l’humilité, dans nos brèves et bien fragiles existences en ce monde ! »

En rupture de ban avec Alassane Ouattara, Guillaume Soro, faut-il le rappeler, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. À 5 mois de ce scrutin, il reste toutefois éloigné du pays à cause de ses démêlés avec la justice ivoirienne.