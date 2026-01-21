© Des militaires ivoiriens tués à Kafolo : report sine die du procès

Quatorze militaires ivoiriens tués dans une attaque djihadiste le 10 juin 2020 à Kafolo, une localité frontalière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Le procès des mis en cause, qui s’est ouvert au tribunal d’Abidjan, s’est poursuivi le lundi 19 janvier 2026. Après l’ouverture des débats, le procès a été renvoyé à une date ultérieure.

Côte d’Ivoire : la justice renvoie le procès des prévenus dans le dossier « militaires ivoiriens tués à Kafolo »

Dans le cadre des enquêtes ouvertes suite à l’attaque meurtrière de Kafolo, quarante-cinq personnes sont poursuivies. Mais ce lundi, les juges ont écouté seulement deux prévenus avant de reporter sine die le procès. Le premier prévenu se présente comme un planteur d’hévéa. Il raconte avoir été arrêté alors qu’il se rendait à Bondoukou pour rendre visite à son frère.

Ali S. est le deuxième prévenu écouté. Il a été arrêté le 20 juin 2020, soit dix jours après l’attaque. Il se rendait au Burkina Faso après des escales à Bouaké et à Dabakala. Accusé d’avoir hébergé les djihadistes qui ont attaqué le poste de Kafolo, il s’est défendu. En réponse à la question du procureur, le mis en cause affirme ne pas être le propriétaire du parc à bétail où les assaillants auraient été logés.

Le procureur a enchaîné avec quelques éléments de l’enquête. Il informe le prévenu que l’un des accusés l’a cité. Il a précisé qu’Ali S. aurait appelé des terroristes. À la suite de ces informations, le procureur a été interpellé par l’un des avocats qui souhaite s’assurer de la disponibilité du détail des conversations entre le prévenu et les terroristes.

Les débats n'ont pas été plus loin que ça. Le tribunal a suspendu l'audience et a annoncé un report. Pour cause, l'un des avocats de la défense était absent. La nouvelle date de la reprise de ce procès très suivi n'est pas encore connue. À noter que plusieurs prévenus et témoins attendent d'être écoutés à la barre.