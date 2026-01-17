« Moi, j’ai terminé ma mission » : Adama Bictogo fait pleurer ses collaborateurs

Sauf retournement de situation, Adama Bictogo ne sera pas le président de l’Assemblée nationale pour la prochaine mandature. Il s’aligne sur la décision du président du RHDP, qui a choisi Patrick Achi pour assurer ces fonctions. Le président de l’Assemblée nationale sortant a décidé d’affronter la réalité et de quitter les choses sans broncher. Ce vendredi 16 janvier, veille de l’élection d’un nouveau président, il a fait ses adieux à ses collaborateurs.

Côte d’Ivoire : Adama Bictogo fait ses adieux à l’Assemblée nationale

La séparation a été difficile ! Certains agents administratifs de l’Assemblée nationale n’ont pas pu retenir leurs larmes. De tristes adieux qui témoignent des relations de travail bien tissées entre Adama Bictogo et ses collaborateurs. Mais ils vont devoir faire face à la réalité et s’adapter à une nouvelle personne au perchoir. « Aujourd’hui, le président du parti, le président de la République, a désigné une autre personnalité pour mettre en œuvre une autre de ses missions. Moi, j’ai terminé ma mission », a déclaré le président sortant avec une voix chargée d’émotion.

Pour la continuité du travail dans une atmosphère saine, Adama Bictogo rappelle ses liens avec son successeur. « Je voulais dire que celui qui vient, au-delà d’être du même parti, est un frère. Je reste convaincu et persuadé que non seulement vous serez à la hauteur, mais que vous saurez l’accompagner dans les objectifs qu’il va s’assigner lui-même », a lancé Bictogo à l’endroit de ses collaborateurs.

Moi, je pars avec le sentiment d'avoir passé de très bons moments avec vous. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un vrai succès avec le futur président de l'Assemblée nationale.

La page d’Adama Bictogo se ferme ce samedi 17 janvier 2026 avec l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale. Avec ses 197 députés sur les 255, le RHDP devrait pouvoir faire passer la candidature de Patrick Achi comme une lettre à la poste. Au cours de la rencontre tenue entre les élus du parti et le président Alassane Ouattara, les consignes ont été claires. Tout le monde doit s’aligner et porter son choix sur le candidat désigné.